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ALERTA MÁXIMA en Walmart: SUSPENDEN la VENTA inmediata de este producto tras reacciones cutáneas; afecta a los más pequeños del hogar
Walmart ha decidido retirar de sus establecimientos los pañales Millie Moon debido a múltiples quejas de consumidores sobre reacciones cutáneas. ¿Qué pasó?
Aviso importante, clientes: Walmart confirmó el retiro inmediato de los pañales Millie Moon de su oferta tras recibir numerosas quejas de familias que reportaron reacciones cutáneas severas en sus bebés. Entre los problemas mencionados se encuentran quemaduras químicas, descamación y la aparición de ampollas. La medida busca garantizar la seguridad y bienestar de los más pequeños. ¿Se puede exigir reembolso? AQUÍ toda la información.
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Suspenden la venta de este producto en Walmart tras reacciones cutáneas: perjudica a los más pequeños
Tal como señaló 'WCPO', la empresa retiró de sus tiendas los pañales Millie Moon, pese a que la propia marca defendió la seguridad de sus productos. La polémica se dio luego de las quejas entre sus consumidores y la organización Consumer Reports, que solicitó oficialmente su retirada del mercado.
Por ello, si cuentas con este artículo o deseas adquirirlo, es importante saber que los registros de Walmart ya no permiten procesar su compra en caja, mostrando el mensaje "Item not found". No obstante, aún puedes optar por recuperar tu dinero o cambiar el producto.
Para gestionar el reembolso o el cambio, sigue estos pasos:
- Recibo digital: Antes de dirigirte a la tienda, revisa el historial de compras en la aplicación de Walmart. Tener el recibo digital facilitará el proceso para obtener un reembolso completo en tu método de pago original.
- Devoluciones sin recibo: Si no cuentas con el comprobante de compra, la política de Walmart permite realizar la devolución presentando una identificación oficial con foto. En este caso, el reembolso se suele emitir a través de una tarjeta de regalo de Walmart o se te solicitará hacer un cambio directo por pañales de otra marca en ese momento.
¿Qué más se conoció sobre este sorpresivo retiro del mercado y de Walmart?
El número de quejas sobre los pañales de la marca en mención ha alcanzado niveles sin precedentes, tal como precisó Consumer Reports. Se registraron más de 600 incidentes ante la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU (CPSC), lo que indica que ninguna otra marca ha experimentado un volumen similar de reclamos en el mismo periodo.
Los reportes médicos de los padres no se limitan a describir irritaciones menores, sino que detallan casos de quemaduras químicas. Un caso alarmante involucra a un niño de 2 años en Indiana, quien fue ingresado en la unidad de quemados de un hospital infantil debido a ampollas severas y desprendimiento de piel tras utilizar pañales de entrenamiento de la marca.
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