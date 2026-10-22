¡Urgente! La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó recientemente sobre el retiro inmediato del mercado de más de 1.800 cajas, equivalentes a aproximadamente 44.000 latas, del cóctel de frutas Great Value, que contiene jugo de frutas concentrado.

Según los informes, esta medida se tomó debido a la posible contaminación con niveles elevados de plomo. Aunque el fabricante, Pacific Coast Producers, comenzó el proceso de retiro el 1 de octubre, la FDA lo clasificó oficialmente como un retiro el 20 de octubre. ¿Qué deben saber los clientes y se puede recibir un reembolso?

Walmart: anuncian el retiro de más de 40.000 latas de este popular producto, ¿cuál es el motivo?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha catalogado la reciente retirada de un cóctel de frutas enlatado como Clase II, lo que indica que su consumo en Estados Unidos podría acarrear efectos adversos para la salud, aunque estos sean temporales o reversibles.

Walmart: retiran más de 40.000 latas de este popular producto, ¿por qué?

'Allrecipes' señaló que, para identificar las latas afectadas, es importante saber que el producto retirado es el Great Value Fruit Cocktail in Fruit Juice from Concentrate, disponible en tiendas Walmart. Asimismo, se confirmó que estas latas de 15 onzas fueron distribuidas en siete estados: Alabama, Arizona, Luisiana, Nuevo México, Pensilvania, Washington y Wyoming.

Se puede reconocer el cóctel de frutas retirado a través de la siguiente información de código que aparece en el envase:

Lote: 6FCB 04 C2263

UPC: 078742369570

Fecha de consumo preferente: 1 de septiembre de 2027

Es bueno mencionar que ningún otro lote del cóctel de frutas Great Value ni otros productos de la misma marca se encuentran involucrados en esta retirada.

¿Qué debes hacer si cuentas con el producto retirado de Walmart?

Bajo este contexto, la FDA no ha confirmado si el cóctel de frutas Great Value, retirado del mercado, llegó a las tiendas estadounidenses. Sin embargo, dado que Pacific Coast Producers realizó el retiro a inicios de octubre, es probable que el producto ya no esté disponible para la venta.

No obstante, si el cliente lo tiene en su despensa, es necesario que no lo consuma. No existe un nivel seguro de plomo para el consumo humano, ya que este metal es tóxico para todas las personas, sin importar la edad o estado de salud. La FDA advierte que los niños son especialmente vulnerables, ya que la exposición al plomo puede ocasionar problemas neurológicos, dificultades de aprendizaje y alteraciones en el comportamiento.

Además, el consumo de plomo puede causar disfunción renal, hipertensión y efectos neurocognitivos adversos en adultos. En tanto, para solicitar un reembolso completo en el área de servicio al cliente de la tienda, debes presentar el producto o su empaque. En la mayoría de los casos, no se requiere el recibo de compra para realizar retiros oficiales relacionados con la seguridad alimentaria; sin embargo, contar con este documento puede facilitar el proceso.