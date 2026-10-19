¡Lamentable deceso! James Edward McDaniel falleció debido a una bala perdida mientras se encontraba en medio de un tiroteo en el estacionamiento de Walmart, ubicado en Gainesville, Georgia. ¿Qué ha revelado su familia al respecto? ¿Qué ha dicho la empresa frente a lo sucedido? ¿Hubo detenidos?

Veterano de 81 años fue baleado y asesinado tras salir de Walmart: tiroteo era ajeno a él

La familia de James McDaniel, un hombre de 81 años, se encuentra en duelo tras su muerte por bala perdida al salir de un Walmart en Gainesville, Georgia. La policía local informó que un adolescente ha sido arrestado y enfrenta múltiples cargos, mientras que otro sospechoso continúa en fuga.

Tal como señaló 'Univisión' y 'Arizonas’s Family', este hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando McDaniel, quien utilizaba un scooter de movilidad, fue alcanzado por disparos que surgieron de una pelea dentro del establecimiento y se trasladaron hasta el estacionamiento.

Según las autoridades, el anciano era un transeúnte inocente que no participó en el altercado. Las autoridades precisaron que Kamari Nehemiah Tilmuth, de 18 años, fue detenido el domingo y enfrenta cargos de homicidio grave, así como cuatro cargos de agresión con agravantes y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito.

Por su parte, Erron Lamar Dorsey, de 17 años, es buscado por la policía y enfrenta los mismos cargos que Tilmuth. McDaniel, veterano de la Marina y bisabuelo, dejó un legado significativo en su comunidad.

¿Qué expresaron los familiares del veterano tras su muerte en estacionamiento de Walmart?

Gloria McDaniel, esposa de Ted McDaniel durante casi 60 años, compartió su profundo dolor al reflexionar sobre cómo cambiará su vida sin él. A pesar de su sufrimiento, mostró empatía hacia los padres de los tiradores, afirmando: "Siento que ellos (los jóvenes) también arruinaron sus propias vidas. Hicieron algo que estuvo mal, muy, muy mal, y necesitan ser castigados". Además, lamentó que su esposo no tuviera la oportunidad de defenderse en el momento del ataque.

Por su parte, Ted McDaniel, hijo del fallecido, describió a 'Fox5' que su padre era un hombre divertido y amoroso, quien sirvió con orgullo en la Marina de EE. UU. como Senior Chief y trabajó durante años en el servicio postal.

"No importa lo que hagas, tú puedes elegir tus acciones, pero no puedes elegir las consecuencias. Las consecuencias de sus actos se llevaron la vida de mi padre. Es una píldora muy difícil de tragar”, añadió.