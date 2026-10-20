PÁNICO en Pensilvania: entró a un Walmart, se llevó un rifle y ahora la policía no logra localizarlo, ¿LO HAS VISTO?

Las autoridades de Bensalem, en el condado de Bucks, Pensilvania, buscan a un hombre sospechoso de robar un rifle Winchester calibre .308 y una bolsa para transportarlo de una tienda Walmart. El hecho ocurrió el viernes 16 de octubre y las imágenes de las cámaras de vigilancia podrían ser clave para identificar al sospechoso, quien presuntamente habría utilizado documentos falsificados para obtener el arma.

Las cámaras captaron al individuo caminando hacia una parada de SEPTA desde el estacionamiento del Neshaminy Mall.

Hombre habría robado un rifle y una bolsa para cargarlo en Walmart

Según la información difundida por Telemundo 62 Philadelphia, el incidente ocurrió alrededor de las 2:31 p. m. en el establecimiento ubicado en el 3461 de Horizon Boulevard.

Las grabaciones muestran al sospechoso ingresando al establecimiento en un scooter. Una vez dentro, se colocó un chaleco reflectante amarillo y seleccionó una bolsa diseñada para transportar rifles, que se encontraba en oferta. Posteriormente, el hombre, vestido con un abrigo negro y pantalones de mezclilla, se dirigió al área de artículos deportivos, donde, según los investigadores, presentó documentos falsificados para adquirir un rifle Winchester calibre .308.

Las cámaras de vigilancia también captaron al individuo ingresando a un área restringida para empleados y guardando el arma en la bolsa que había seleccionado previamente. Posteriormente, abandonó el establecimiento.

Buscan a hombre acusado de robar un rifle en un Walmart de Filadelfia

La investigación permitió reconstruir parte del recorrido del hombre a través de otras cámaras de vigilancia. Las imágenes lo muestran caminando por el estacionamiento del centro comercial Neshaminy Mall, en dirección a una parada de autobús de SEPTA, el sistema de transporte público de la región de Filadelfia.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para identificar y localizar al sospechoso. El caso ha generado atención en Pensilvania, mientras los investigadores continúan las diligencias para dar con su paradero.

Las autoridades piden el apoyo de la comunidad en Estados Unidos para recopilar información que permita esclarecer los hechos. Si reconoces al sospechoso o tienes algún dato que pueda contribuir a la investigación, comunícate con la Policía de Bensalem al (215) 633-3667.