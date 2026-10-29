ALERTA MÁXIMA en Walmart de Tucson: un ARMA OCULTA en los pantalones deportivos de un hombre provoca la movilización de los servicios policiales

Un incidente con arma de fuego encendió las alarmas en un Walmart de Tucson, Arizona, luego de que un joven de 18 años se disparara accidentalmente en una pierna mientras se encontraba dentro del establecimiento. El hecho ocurrió el martes 27 de octubre y derivó en una investigación policial que culminó con su arresto tras recibir atención médica en un hospital, según informó el medio local 13 News.

Un hombre en Tucson se dispara accidentalmente en el pie con un arma oculta en su pantalón deportivo

El incidente se registró alrededor de la 1:00 p. m. en la tienda Walmart ubicada en el 2823 de West Valencia Road, en el condado de Pima, Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida por 13 News, el joven, identificado como Omar Ibrahim, llevaba una escopeta oculta en sus pantalones deportivos cuando el arma se disparó accidentalmente.

Los documentos judiciales señalan que la escopeta no tenía culata y estaba cargada con un cartucho de perdigones. El disparo se produjo en la sección de frutas y verduras, donde los investigadores encontraron una marca de impacto en el suelo y fragmentos metálicos en el calzado del joven.

El incidente causó alarma por el peligro que supuso para los empleados y compradores del Walmart de Tucson. Si bien no se reportaron más heridos, la policía inició una investigación para esclarecer cómo ocurrió el disparo dentro del local.

Walmart en Estados Unidos: joven enfrenta cargos tras disparo accidental en Tucson

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, Omar Ibrahim fue arrestado tras ser dado de alta del hospital. El joven enfrenta cargos por disparar un arma de fuego en zona urbana, alteración del orden público por uso imprudente de armas y poner en peligro la seguridad de terceros.

Durante la audiencia inicial celebrada el miércoles por la mañana, el acusado se presentó en silla de ruedas. La autoridad judicial dispuso su puesta en libertad bajo la tutela de los servicios de supervisión previa al juicio, instruyéndole además a consignar cualquier arma de fuego que posea.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos del porte de armas en espacios comerciales concurridos. En la sucursal de Walmart en Tucson, al igual que en otras tiendas de la cadena en Estados Unidos, un disparo accidental pone en riesgo a clientes, empleados y transeúntes.

La investigación busca esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades legales correspondientes. Los detalles del arresto y de la primera comparecencia judicial del joven fueron reportados por 13 News.