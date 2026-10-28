ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: GUATEMALTECO MUERE bajo custodia de ICE en San Diego por causas aún no reveladas

Un ciudadano guatemalteco de 43 años, identificado como Roberto Jiménez Gutiérrez, murió el sábado 24 de octubre de 2026 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego, California. Según informó la agencia federal en un comunicado difundido el martes, la causa de la muerte aún no ha sido determinada. El caso vuelve a poner el foco en las condiciones de detención de los inmigrantes en Estados Unidos, mientras las autoridades esperan los resultados de la autopsia y continúan con la investigación.

Inmigrante guatemalteco muere bajo custodia de ICE en San Diego, California

De acuerdo con la información difundida por N+ Univision, el fallecimiento ocurrió en el Centro de Detención de Otay Mesa, donde Jiménez permanecía bajo custodia federal mientras se llevaba a cabo el proceso de deportación.

Según el reporte oficial, el personal del centro encontró al ciudadano guatemalteco inconsciente en su celda de seguridad alrededor de las 11:31 a. m., por lo que solicitó asistencia médica y activó los servicios de emergencia. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar comenzaron aproximadamente a las 11:38 a. m. A las 11:52 a. m., los paramédicos llegaron al lugar y continuaron los esfuerzos para salvarle la vida. Sin embargo, a las 12:23 p. m., uno de los profesionales de emergencia confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, ICE no informa qué provocó la muerte. La autopsia y las diligencias correspondientes permitirán esclarecer las circunstancias del deceso.

La agencia aseguró que notificó a las autoridades federales, a los familiares del fallecido y al Consulado de Guatemala. Por su parte, Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego, pidió a ICE y a CoreCivic, empresa encargada de administrar el centro, que colaboren con una investigación exhaustiva y mantengan una comunicación constante con los familiares.

Historial migratorio del guatemalteco fallecido bajo custodia de ICE en Estados Unidos

Según los antecedentes difundidos por ICE y recogidos por N+ Univision, Jiménez había sido deportado a México en varias ocasiones. La primera expulsión registrada tuvo lugar en octubre de 2006, mientras que las otras dos se realizaron en marzo y abril de 2008.

En noviembre de 2016, Jiménez fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de Paso del Norte, en El Paso, Texas. Posteriormente, quedó en libertad mientras se esperaba una posible revisión de su solicitud de alivio migratorio. Según ICE, no se presentó a la cita correspondiente.

Su último encuentro con las autoridades migratorias tuvo lugar el 9 de octubre de 2026, cuando agentes de ICE lo localizaron durante operativos realizados en Escondido, California. Tras restablecer su orden final de deportación, fue trasladado al Centro de Detención de Otay Mesa, donde falleció 15 días después.

La agencia también informó que el guatemalteco tenía una condena, dictada en julio de 2024, por vender bebidas alcohólicas a un menor de edad. Además, su historial incluía arrestos previos por diversos delitos e infracciones. No obstante, ICE no vinculó esos antecedentes con su fallecimiento ni proporcionó información concluyente sobre las causas médicas de la muerte.

La muerte de Jiménez vuelve a poner el foco en la situación de los inmigrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos y en la necesidad de esclarecer los fallecimientos ocurridos bajo custodia federal. Mientras continúa la investigación en San Diego, las autoridades deben determinar las circunstancias del deceso y establecer oficialmente la causa de la muerte.