Inmigrantes en EE. UU. en ALERTA MÁXIMA durante Halloween: familias evitarían salir por miedo a ICE, ¿cómo PREPARARSE?

La noche de Halloween, que se celebra cada 31 de octubre, suele estar llena de disfraces, dulces y actividades para los niños en Estados Unidos. Sin embargo, para muchas familias latinas, la preocupación por posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está cambiando sus planes. El temor a una posible detención migratoria lleva a algunos padres a considerar quedarse en casa para proteger a sus hijos de una experiencia marcada por la incertidumbre.

Inmigrantes en Estados Unidos cambian sus planes de Halloween por temor a ICE

Según un informe de Telemundo Atlanta, el temor a las detenciones durante los operativos migratorios ha llevado a varias familias inmigrantes a renunciar al tradicional trick-or-treat, en el que los niños recorren las calles para pedir dulces. Esta preocupación ha motivado cambios en las celebraciones de Halloween para evitar posibles riesgos, afectando también a los más pequeños. En California, una madre que prefirió mantener su identidad en reserva decidió comprar golosinas para su hijo y celebrar en casa, en lugar de salir a recorrer el vecindario, ante el miedo a una posible intervención migratoria.

En Florida, una niña expresó su temor a participar en esta tradición, pues le preocupa que los agentes migratorios puedan llevarse a su madre. Por su parte, otra residente del estado contó que ha conversado con su hija para ayudarla a mantener la calma cuando se encuentra con un agente de policía.

La situación refleja cómo el temor a ICE puede alterar la vida cotidiana de las familias inmigrantes en Estados Unidos, incluso durante una celebración infantil. Para algunos hogares, la prioridad ya no es recorrer las calles en busca de dulces, sino encontrar alternativas que les permitan disfrutar de Halloween con mayor tranquilidad y sin temor a posibles operativos migratorios.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) recomienda a las familias informarse sobre sus derechos y establecer un plan de emergencia. Por su parte, ICE evitó ofrecer detalles sobre sus operativos y sostuvo que las personas que se encuentran legalmente en el país y cumplen la ley no tienen motivos para temer.

Halloween en EE. UU.: ¿cómo pueden prepararse las familias inmigrantes ante posibles operativos de ICE?

El temor a las redadas migratorias durante Halloween no es nuevo. En 2025, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, pidió suspender los operativos migratorios durante la celebración para que los niños pudieran salir a pedir dulces sin miedo, en medio de la Operación Midway Blitz, llevada a cabo en Chicago. Sin embargo, el Gobierno federal rechazó la solicitud y advirtió que los agentes migratorios continuarían desplegados.

Aunque aquella operación concluyó oficialmente, sus efectos en algunas comunidades inmigrantes persisten. El Chicago Sun-Times ha informado que numerosos residentes continúan ajustando sus horarios de trabajo y modificando sus actividades cotidianas para reducir el riesgo de encontrarse con agentes de ICE.

Ante esta situación, las organizaciones comunitarias recomiendan tomar precauciones sin descuidar el bienestar emocional de los niños. Estas son algunas medidas que pueden ayudar a las familias:

Designar a un adulto de confianza : identificar a una persona que pueda hacerse cargo de los menores si sus padres enfrentan una emergencia.

: identificar a una persona que pueda hacerse cargo de los menores si sus padres enfrentan una emergencia. Guardar contactos importantes : tener disponibles los teléfonos de familiares, abogados de inmigración y organizaciones de asistencia legal.

: tener disponibles los teléfonos de familiares, abogados de inmigración y organizaciones de asistencia legal. Conocer los derechos básicos : informarse sobre cómo actuar ante un encuentro con agentes federales y buscar orientación de fuentes legales confiables.

: informarse sobre cómo actuar ante un encuentro con agentes federales y buscar orientación de fuentes legales confiables. Considerar celebraciones en casa: organizar actividades con vecinos de confianza, concursos de disfraces o una entrega de dulces en la puerta para que los niños disfruten la fecha en un entorno conocido.

Para las familias inmigrantes en Estados Unidos, prepararse también implica hablar con los niños de acuerdo con su edad, escuchar sus preocupaciones y evitar exponerlos a información alarmante que puedan no comprender.