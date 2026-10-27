ALERTA MÁXIMA en Walmart de Cheltenham Township: acusan a un inmigrante de matar a tiros a su esposa en el estacionamiento, ¿cuál fue el MOTIVO?

Un hombre de 23 años fue acusado de asesinar a su esposa, Latosha Ann Cooper, de 45 años, en el estacionamiento de un Walmart ubicado en Cheltenham Township, en el condado de Montgomery, Pensilvania. Según información atribuida a FOX 29 Philadelphia y a las autoridades del condado, la investigación contempla antecedentes de conflictos entre la pareja y un proceso migratorio que no prosperó. El caso ocurrió en Estados Unidos y ha generado interrogantes sobre las circunstancias que precedieron al crimen.

¿Cómo ocurrió el tiroteo mortal en el Walmart de Cheltenham Township?

De acuerdo con la información de la investigación difundida por FOX 29 Philadelphia y atribuida a la Fiscalía del Condado de Montgomery, el tiroteo ocurrió el 21 de octubre, poco antes de las 11:30 p. m., frente a la tienda donde Cooper trabajaba como gerente.

Los investigadores sostienen que Destino Jean-Louis, de 23 años, habría esperado cerca de un arbusto, con el rostro cubierto y una vista directa de la entrada. Cuando Cooper salió del establecimiento junto con otro empleado, el sospechoso presuntamente corrió hacia ella y le disparó, causándole la muerte.

La víctima llevaba más de 20 años trabajando en Walmart. Según los testimonios de sus familiares recogidos en los reportes, era madre y abuela, y había celebrado su cumpleaños apenas dos días antes del ataque.

Jean-Louis fue arrestado el viernes por la mañana en el norte de Filadelfia por agentes federales, en relación con señalamientos sobre su situación migratoria. Posteriormente, la Fiscalía del Condado de Montgomery presentó cargos en su contra por asesinato y otros delitos. Las autoridades de Cheltenham lo trasladaron para que compareciera ante el tribunal.

Las autoridades identificaron a la víctima como Latosha Ann Cooper, de 45 años, gerente de Walmart.

¿Cuál habría sido el motivo del crimen? Conflictos matrimoniales y situación migratoria

De acuerdo con los documentos judiciales citados por FOX 29 Philadelphia, Jean-Louis y Cooper contrajeron matrimonio en marzo del año pasado con la intención de tramitar la permanencia legal de él en Estados Unidos. No obstante, tras entrevistar a la pareja, las autoridades migratorias rechazaron la solicitud al considerar que la unión no cumplía con los requisitos de legitimidad exigidos para fines migratorios. Asimismo, los registros señalan que, en julio de este año, Cooper retiró la petición con la que buscaba patrocinar a su esposo.

La investigación también recoge el testimonio de una compañera de trabajo, quien habría declarado a los detectives que Jean-Louis reconoció haber agredido físicamente a Cooper durante una discusión en la que afirmó que ella le había faltado al respeto.

Además, los fiscales sostienen que el acusado se comunicó en reiteradas ocasiones con el personal de Walmart para consultar los horarios laborales de su esposa, incluso a finales de septiembre.

Los registros telefónicos citados en los documentos judiciales indicarían que el sospechoso se desplazó en varias ocasiones entre su residencia, ubicada en Filadelfia, y el Walmart de Cheltenham durante las semanas previas al homicidio, incluido el día del tiroteo. Asimismo, los investigadores informaron del hallazgo de un arma de fuego en su vivienda.

Antecedentes migratorios bajo investigación

Los registros judiciales indican que Jean-Louis llegó a Estados Unidos desde Haití a través de un programa humanitario y que anteriormente trabajó en la misma sucursal de Walmart, de la que fue despedido por razones relacionadas con su estatus migratorio.

Por el momento, los antecedentes expuestos por los fiscales apuntan a conflictos personales y dificultades relacionadas con el proceso migratorio. Sin embargo, la motivación exacta del asesinato deberá esclarecerse en el curso del proceso judicial.