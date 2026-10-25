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ALERTA MÁXIMA para ciudadanos en EE. UU.: estadounidense denuncia BRUTAL ARRESTO de ICE frente a su hija de 1 año en Texas
Un ciudadano estadounidense denunció una brutal intervención de ICE frente a su hija de 1 año en Texas y aseguró que fue liberado tras confirmar su ciudadanía.
José Reyes, ciudadano estadounidense, denunció haber sido golpeado y detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Donna, Texas, cuando viajaba con su esposa embarazada y su hija de 1 año. Según relató a N+ Univision, los oficiales lo sacaron por la fuerza de su camioneta, pese a que insistió en que era estadounidense y se ofreció a mostrar su licencia de conducir.
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Ciudadano estadounidense denuncia brutal arresto por parte de ICE en Texas
Reyes relató a N+ Univision que el incidente ocurrió después de dejar a dos de sus hijos en la escuela. Mientras conducía, varios agentes le cerraron el paso y le ordenaron detenerse. Según su testimonio, los oficiales justificaron la intervención al señalar que la matrícula del vehículo estaba vinculada a una dirección donde supuestamente residían inmigrantes indocumentados.
El hombre aseguró que explicó a los agentes que la camioneta estaba registrada a su nombre y que podía demostrar su ciudadanía estadounidense. Sin embargo, afirmó que los oficiales cuestionaron la validez de sus documentos y le exigieron que bajara del vehículo.
En las grabaciones del encuentro, difundidas en redes sociales y compartidas por Reyes con N+ Univision, se escucha al ciudadano insistir en que era estadounidense. También solicitó la presencia de un policía antes de acceder a las exigencias de los agentes. "Tráeme un policía, tráeme a alguien, porque no te voy a abrir por miedo. Ya he visto cómo tratas a las personas", manifestó Reyes, según los registros audiovisuales del incidente.
La situación terminó en un forcejeo. Reyes afirmó que los agentes lo sacaron de la camioneta y lo arrojaron al suelo para esposarlo. Además, denunció haber recibido un golpe en la cabeza que le hizo perder parcialmente el conocimiento. "Me dio un codazo en la cabeza. Como que perdí conciencia un poquito y ahí fue donde me pudieron agarrar", contó al medio.
El ciudadano también manifestó su indignación por el trato recibido y consideró que su apariencia física y la antigüedad de su vehículo pudieron influir en la intervención. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de su testimonio y no han sido corroboradas de manera independiente.
ICE libera al ciudadano estadounidense tras confirmar su identidad
Según relató Reyes a N+ Univision, permaneció unos 10 minutos dentro de una unidad de ICE antes de ser liberado. Explicó que los agentes recibieron por radio la confirmación de su ciudadanía estadounidense y, poco después, lo dejaron en libertad.
El hombre contó que, tras conocer el resultado de la verificación, los agentes se disculparon. Sin embargo, rechazó las disculpas por la agresión que, según denunció, sufrió durante el procedimiento. "Es fuerte lo que hicieron. Es injusto. Y pues no me iba a dejar. Tengo a mi niña, tengo a mi señora embarazada", expresó Reyes al explicar por qué se resistió a salir de su vehículo.
El incidente también generó cuestionamientos entre los testigos de la detención. Una mujer entrevistada por N+ Univision cuestionó el comportamiento de los agentes y expresó su preocupación por el trato que podrían recibir otras personas bajo custodia migratoria.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio las intervenciones de ICE en Estados Unidos y las denuncias relacionadas con sus operativos. Aunque las autoridades liberaron a Reyes tras verificar su ciudadanía, su testimonio plantea interrogantes sobre el uso de la fuerza y los procedimientos aplicados durante la intervención, especialmente porque su esposa embarazada y su hija de 1 año estaban presentes.
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