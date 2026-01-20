Es oficial: hijos llevarán solo el apellido de la madre si los padres no están casados

En el estado de Indiana, el proceso para inscribir a un recién nacido cambia cuando los padres no están casados y no existe un reconocimiento legal de paternidad. La normativa estatal define con detalle qué datos pueden incorporarse al acta de nacimiento y bajo qué condiciones se autoriza el uso del apellido paterno.

En ausencia de documentación que confirme legalmente el vínculo del padre con el menor, el registro civil no permite incluir su apellido en el certificado al momento de la inscripción.

Qué apellido recibe el bebé si los padres no están casados

Cuando no hay matrimonio ni un reconocimiento formal previo, el sistema aplica una regla automática: el recién nacido es registrado únicamente con el apellido de la madre. Esta medida se activa sin necesidad de evaluaciones adicionales y responde a los lineamientos vigentes del estado.

Sin matrimonio ni reconocimiento legal, el apellido paterno no figura en el acta.

El escenario es diferente si la paternidad fue establecida antes del nacimiento. En esos casos, ambos progenitores pueden acordar qué apellido llevará el niño, siempre que esa decisión quede respaldada por la documentación legal correspondiente.

Opciones legales para establecer la paternidad

La legislación de Indiana contempla distintos mecanismos para que un padre pueda reconocer oficialmente a su hijo y habilitar la inclusión de su apellido en el acta de nacimiento. Una de las vías es el matrimonio: si los padres están casados al momento del nacimiento o si el bebé nace dentro de los 300 días posteriores a un divorcio la paternidad se presume automáticamente por ley.

Otra alternativa es la declaración jurada de paternidad, que puede realizarse en dos instancias: directamente en el hospital durante las primeras 72 horas tras el parto, con la firma de ambos padres, o más adelante a través del Departamento de Salud, completando el formulario oficial antes de que el hijo cumpla 19 años o cuando no figure ningún progenitor en el registro.

Finalmente, existe la vía judicial. En este caso, se inicia una acción de paternidad ante un tribunal y es un juez quien determina formalmente el vínculo legal. Las autoridades estatales subrayan que todo el proceso relacionado con la paternidad se maneja bajo estrictos criterios de confidencialidad por parte del personal médico, las oficinas legales y los tribunales involucrados.