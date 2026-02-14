Partidos de hoy EN VIVO, domingo 15 de febrero: programación y dónde ver fútbol

Este domingo 15 de febrero tenemos una programación de infarto con todos los partidos en vivo que se disputarán. Para ello, aquí te contamos qué equipo jugarán y en qué canal ver cada duelo. Además, también te dejamos el horario.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Sport Huancayo vs FC Cajamarca
|Movistar Play, L1 Max
|15:15
|Comerciantes Unidos vs Los Chankas
|Movistar Play, L1 Max
|18:30
|Melgar vs Deportivo Moquegua
|Movistar Play, L1 Max
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Real Oviedo vs Athletic Club
|ESPN 4, Disney+
|10:15
|Rayo Vallecano vs Atlético Madrid
|DIRECTV Sports
|12:30
|Levante vs Valencia
|ESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Peru
|15:00
|Mallorca vs Real Betis
|DIRECTV Sports
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Udinese vs Sassuolo
|ESPN, Disney+
|9:00
|Cremonese vs Genoa
|Disney+
|9:00
|Parma vs Verona
|Disney+
|12:00
|Torino vs Bologna
|ESPN3, Disney+
|14:45
|Napoli vs Roma
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Augsburg vs Heidenheim
|Disney+, Canal GOAT
|11:30
|RB Leipzig vs Wolfsburg
|Disney+, ESPN5
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Le Havre vs Toulouse
|Disney+
|11:15
|Metz vs Auxerre
|Disney+
|11:15
|Lorient vs Angers
|Disney+
|14:45
|Lyon vs Nice
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Nacional vs Porto
|Zapping, Claro TV+
|13:00
|AVS vs Estoril
|15:30
|Sporting CP vs Famalicão
Partidos de hoy en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Birmingham City vs Leeds United
|Disney+
|8:30
|Grimsby Town vs Wolverhampton
|Disney+
|9:00
|Oxford United vs Sunderland
|Disney+
|9:00
|Stoke City vs Fulham
|Disney+
|11:30
|Arsenal vs Wigan Athletic
|ESPN, Zapping
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Gimnasia La Plata vs Estudiantes
|TyC Sports, TNT Sports
|17:30
|Boca Juniors vs Platense
|TyC Sports, ESPN
|20:00
|Instituto vs Central Córdoba SdE
|ESPN Premium, Disney+
|20:00
|Rosario Central vs Barracas Central
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Univ. Concepción vs Dep. Concepción
|max chile, TNT Sports
|16:00
|Ñublense vs Audax Italiano
|max chile, TNT Sports
|18:30
|Colo-Colo vs Unión La Calera
|max chile, TNT Sports
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:10
|Rionegro Águilas vs Atlético Bucaramanga
|Fanatiz , Win+ Futbol
|16:20
|Deportes Tolima vs Once Caldas
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz
|18:30
|Deportivo Cali vs Atlético Nacional
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Sportivo Trinidense vs Libertad
|Tigo Sports Paraguay
|18:30
|Cerro Porteño vs Nacional
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Danubio vs Boston River
|Disney+
|18:30
|Central Español vs Peñarol
|Disney+
Partidos de hoy en Primera Division Costa Rica
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Municipal Liberia vs Deportivo Saprissa
|TDMAX, Centro America TV, FUTV
|19:00
|Alajuelense vs Sporting San José
|TDMAX, FUTV
Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.