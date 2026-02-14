0
Tabla de posiciones de la Liga 1

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 15 de febrero: programación y dónde ver fútbol

Programación de partidos en vivo a disputarse este domingo 15 de febrero. Tenemos acción en LaLiga, Fa Cup, Serie A, entre otros torneos.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 15 de febrero
Programación de partidos en vivo para este domingo 15 de febrero
Este domingo 15 de febrero tenemos una programación de infarto con todos los partidos en vivo que se disputarán. Para ello, aquí te contamos qué equipo jugarán y en qué canal ver cada duelo. Además, también te dejamos el horario.

Boca Juniors recibe a Platense por la fecha 5 de la Liga Profesional

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Sport Huancayo vs FC CajamarcaMovistar Play, L1 Max
15:15Comerciantes Unidos vs Los ChankasMovistar Play, L1 Max
18:30Melgar vs Deportivo MoqueguaMovistar Play, L1 Max

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Real Oviedo vs Athletic ClubESPN 4, Disney+
10:15Rayo Vallecano vs Atlético MadridDIRECTV Sports
12:30Levante vs ValenciaESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Peru
15:00Mallorca vs Real BetisDIRECTV Sports

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Udinese vs SassuoloESPN, Disney+
9:00Cremonese vs GenoaDisney+
9:00Parma vs VeronaDisney+
12:00Torino vs BolognaESPN3, Disney+
14:45Napoli vs RomaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Augsburg vs HeidenheimDisney+, Canal GOAT
11:30RB Leipzig vs WolfsburgDisney+, ESPN5

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Le Havre vs ToulouseDisney+
11:15Metz vs AuxerreDisney+
11:15Lorient vs AngersDisney+
14:45Lyon vs NiceESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Nacional vs PortoZapping, Claro TV+
13:00AVS vs Estoril
15:30Sporting CP vs Famalicão

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Birmingham City vs Leeds UnitedDisney+
8:30Grimsby Town vs WolverhamptonDisney+
9:00Oxford United vs SunderlandDisney+
9:00Stoke City vs FulhamDisney+
11:30Arsenal vs Wigan AthleticESPN, Zapping

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Gimnasia La Plata vs EstudiantesTyC Sports, TNT Sports
17:30Boca Juniors vs PlatenseTyC Sports, ESPN
20:00Instituto vs Central Córdoba SdEESPN Premium, Disney+
20:00Rosario Central vs Barracas CentralTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Univ. Concepción vs Dep. Concepciónmax chile, TNT Sports
16:00Ñublense vs Audax Italianomax chile, TNT Sports
18:30Colo-Colo vs Unión La Caleramax chile, TNT Sports

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:10Rionegro Águilas vs Atlético BucaramangaFanatiz , Win+ Futbol
16:20Deportes Tolima vs Once CaldasRCN Nuestra Tele, Fanatiz
18:30Deportivo Cali vs Atlético NacionalRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
20:30Fortaleza CEIF vs Boyacá ChicóFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Sportivo Trinidense vs LibertadTigo Sports Paraguay
18:30Cerro Porteño vs NacionalTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Danubio vs Boston RiverDisney+
18:30Central Español vs PeñarolDisney+

Partidos de hoy en Primera Division Costa Rica

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Municipal Liberia vs Deportivo SaprissaTDMAX, Centro America TV, FUTV
19:00Alajuelense vs Sporting San JoséTDMAX, FUTV

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

