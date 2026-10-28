ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: denuncian TRABAS para localizar y defender a detenidos por ICE

Familias de inmigrantes y organizaciones de asistencia legal han denunciado nuevas dificultades para localizar y brindar defensa legal a personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Según información difundida por N+ Univision 34 Los Angeles, los cambios en el acceso a los registros públicos de personas detenidas estarían complicando la labor de los abogados y poniendo en riesgo el cumplimiento de los plazos para presentar recursos judiciales.

Familias y abogados denuncian crecientes dificultades para localizar y defender a detenidos por ICE

Desde mediados de septiembre, el sistema público de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) habría dejado de mostrar la ubicación de miles de personas bajo custodia, especialmente de aquellas que tienen órdenes definitivas de deportación. Esta situación ha generado preocupación entre familiares y defensores legales, quienes necesitan conocer el paradero de los inmigrantes para brindarles asistencia.

Para muchas familias, localizar a un ser querido detenido se ha convertido en un proceso incierto. Las dificultades para acceder a información oficial también afectan a los inmigrantes indocumentados, quienes pueden necesitar asesoría urgente para conocer sus opciones legales y responder a los procedimientos migratorios.

El problema no se limita a las consultas en línea. Según las denuncias, las llamadas a las líneas de información de ICE pueden derivar en largas esperas, interrupciones o respuestas insuficientes, lo que aumenta la incertidumbre de quienes intentan localizar a las personas detenidas.

Detenidos por ICE: abogados advierten sobre obstáculos al derecho a la defensa

La preocupación llegó a los tribunales federales de Boston, donde varias organizaciones de servicios legales, entre ellas Greater Boston Legal Services, presentaron una demanda contra esta práctica. Los demandantes sostienen que la falta de información dificulta que los abogados localicen a sus representados y presenten los documentos judiciales dentro de los plazos establecidos.

A estas barreras se suman los frecuentes traslados entre centros de detención. Cuando una persona es trasladada a otra instalación, puede cambiar la jurisdicción competente para presentar determinados recursos, lo que obliga a los abogados a actuar con rapidez y adaptar sus estrategias legales.

Las organizaciones demandantes solicitan que los tribunales declaren ilegal esta práctica, al considerar que puede obstaculizar el debido proceso y el acceso a la defensa legal. El caso vuelve a situar en el centro del debate la transparencia de las autoridades migratorias y las garantías que deben proteger los derechos de las personas detenidas en Estados Unidos.

Mientras avanza la disputa judicial, las familias de inmigrantes en Estados Unidos enfrentan dificultades para obtener información oportuna sobre el paradero de sus seres queridos. Para los defensores legales, restablecer el acceso a los datos de localización es fundamental para evitar que los obstáculos administrativos dificulten la defensa de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).