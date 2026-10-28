ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanos de EE. UU.: un estadounidense con problemas de salud mental permanecería DETENIDO por ICE desde enero

Phillip James, de 39 años, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras enfrenta un proceso de deportación a Jamaica, pese a los indicios de que podría ser ciudadano estadounidense. Su caso genera preocupación debido a que padece una enfermedad mental y existen elementos que cuestionan la legalidad de su posible expulsión. Según una investigación de The Associated Press, difundida por N+ Univision, documentos judiciales y testimonios de sus familiares respaldan la versión de que nació en Florida. Sin embargo, las autoridades federales mantienen una postura contraria, lo que reaviva el debate sobre los procedimientos migratorios y los mecanismos de verificación de la ciudadanía en Estados Unidos.

Un ciudadano estadounidense con problemas de salud mental permanece detenido por ICE desde enero de 2026

Phillip James, también conocido por otros nombres, lleva meses recluido en un centro de detención migratoria en Indiana. Sus abogados sostienen que nació en 1987 en el condado de Orange, Florida, y que cuenta con un certificado de nacimiento que acredita su ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con información publicada por The Associated Press y difundida por N+ Univision, el hombre obtuvo un pasaporte estadounidense en 2008, documento que conservó durante aproximadamente 15 años. Posteriormente, obtuvo un nuevo pasaporte tras gestionar un cambio legal de nombre.

Sin embargo, las autoridades migratorias pusieron en duda su identidad y revocaron su pasaporte. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmó que el documento original habría sido expedido a partir de un certificado de nacimiento fraudulento. No obstante, según la investigación, las autoridades no hicieron públicas pruebas que respaldaran esa acusación.

Los registros judiciales también contendrían antecedentes que coinciden con los datos de nacimiento y filiación consignados en el certificado de Florida. Además, las autoridades jamaicanas habrían informado a los representantes legales de James que no encontraron registros que acreditaran su nacimiento en Jamaica ni su ciudadanía jamaicana.

ICE retiene desde enero a un estadounidense enfermo, según documentos.

La situación genera preocupación entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos y los ciudadanos que podrían verse involucrados en procesos de verificación de identidad. Si bien el ICE está facultado para detener a extranjeros sujetos a procedimientos migratorios, no tiene autoridad para detener a ciudadanos estadounidenses por motivos relacionados con su estatus migratorio.

Problemas de salud mental complican la situación del hombre detenido por ICE

Uno de los aspectos centrales del caso es el estado de salud mental de James. Según documentos médicos presentados ante los tribunales, especialistas le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, una condición que podría afectar su percepción de la realidad y ayudar a contextualizar algunas de sus declaraciones sobre su supuesto origen.

El detenido insiste en que nació en Jamaica y afirma tener vínculos familiares con figuras políticas de ese país y con una familia real libanesa. Sin embargo, los especialistas que lo evaluaron señalaron que sus declaraciones podrían carecer de fiabilidad debido a su estado de salud mental y a la presencia de creencias delirantes.

Esta circunstancia habría dificultado la evaluación de sus declaraciones por parte de las autoridades migratorias. Según la investigación periodística, los funcionarios tuvieron en cuenta sus afirmaciones sobre un supuesto nacimiento en el extranjero, mientras que la documentación que acreditaría su origen estadounidense fue objeto de cuestionamientos.

James también tiene antecedentes penales, entre ellos una condena en 2011 por agresión con arma mortal, por la que cumplió cinco años de prisión en Florida. Sin embargo, los registros judiciales de ese proceso lo identificaban como ciudadano estadounidense.

Especialistas en derecho migratorio advierten que las personas con enfermedades mentales o discapacidades pueden enfrentar mayores dificultades para ejercer y defender sus derechos durante los procedimientos migratorios. Asimismo, la falta de acceso garantizado a representación legal para las personas detenidas en estos procesos puede aumentar su vulnerabilidad.

Abogados buscan la liberación del detenido mientras aumentan las dudas sobre la actuación del ICE

El proceso de deportación de James comenzó a avanzar a finales de 2025. Tras una audiencia migratoria celebrada en enero, los agentes lo arrestaron y trasladaron a un centro de detención en Indiana, donde permanece mientras sus representantes legales impugnan la decisión de deportarlo a Jamaica.

En agosto, sus abogados presentaron una petición ante un tribunal federal para solicitar su liberación. La defensa sostiene que existen documentos y testimonios suficientes para demostrar que James nació en Estados Unidos y, por lo tanto, no puede ser objeto de deportación.

Por su parte, el Gobierno federal sostiene que James nació en Jamaica y que ingresó a Estados Unidos sin autorización. En documentos judiciales, sus representantes también argumentan que la disputa sobre su ciudadanía debe resolverse ante un tribunal de inmigración.

El caso reaviva el debate sobre las detenciones migratorias y los mecanismos de supervisión del ICE. Jacqueline Stevens, profesora de la Universidad Northwestern e investigadora de casos de detención de ciudadanos estadounidenses, señaló que este tipo de situaciones puede evidenciar deficiencias en los procedimientos de evaluación de las pruebas de ciudadanía.

Deborah Fleischaker, exfuncionaria del ICE, consideró que las pruebas presentadas para acreditar el origen estadounidense de James parecían sólidas, aunque reconoció la complejidad del caso. Asimismo, expresó su preocupación por la posibilidad de que las políticas destinadas a aumentar las deportaciones terminen afectando a personas que no deberían estar sujetas a esos procedimientos.

A la espera de una decisión judicial sobre la solicitud de liberación, el caso de Phillip James plantea interrogantes sobre los procedimientos de verificación de identidad, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos estadounidenses.