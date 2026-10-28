Brutal CASO en Walmart: dictan SENTENCIA contra el exempleado que apuñaló a su compañero

Un exempleado de Walmart fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de intento de asesinato por apuñalar a una compañera de trabajo en una tienda de Collinsville, en julio de 2025. El caso causó conmoción por la violencia del ataque, que, según las autoridades, habría sido motivado por un conflicto personal.

Condenan a exempleado de Walmart por apuñalar a una compañera de trabajo

Kelvin F. Fuller, de 20 años, fue condenado en el condado de Madison tras declararse culpable del ataque perpetrado el 23 de julio de 2025 contra una compañera de trabajo en una tienda Walmart de Collinsville.

Según informó First Alert 4, el joven atacó con un cuchillo a una compañera de trabajo mientras ambos trabajaban en Walmart. Debido a la gravedad de la agresión, el exempleado enfrentó un proceso judicial por intento de asesinato, por el que fue condenado a 25 años de prisión.

¿Por qué el exempleado de Walmart apuñaló a una compañera de trabajo?

Según un informe policial citado por First Alert 4, Kelvin F. Fuller atacó con un cuchillo a una compañera de trabajo en una tienda Walmart de Collinsville porque consideraba que ella le había faltado al respeto. Las autoridades identificaron este conflicto personal como el motivo del incidente, que puso de manifiesto la gravedad de la violencia en el entorno laboral en Estados Unidos.

La condena a 25 años de prisión contra el exempleado marca el desenlace judicial de un caso de violencia ocurrido en una tienda Walmart de Estados Unidos, donde una agresión contra una compañera de trabajo derivó en un proceso penal por intento de asesinato.