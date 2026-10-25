ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE prepara DEPORTACIONES de latinos a PAÍSES AFRICANOS

Familiares y activistas alertaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificó a varios inmigrantes con enfermedades graves, detenidos en el sur de Florida, que serían deportados esta semana a países africanos. La medida se produciría luego de que México rechazara recibirlos debido a su estado de salud, según informó la agencia EFE.

ICE prepara la deportación de inmigrantes enfermos a países africanos

Arianne Betancourt, organizadora de The Workers Circle, denunció en una rueda de prensa virtual que varios inmigrantes detenidos en los centros de Krome, en Miami, y Broward Transitional Center, en Pompano Beach, recibieron notificaciones sobre su posible deportación. Hasta el momento, ICE no ha confirmado oficialmente los vuelos ni los destinos de los afectados.

La abogada de inmigración Shalyn Fluharty, quien representa a varios de los detenidos, señaló que esta semana podrían realizarse dos vuelos de deportación, posiblemente con destino a la República Centroafricana y Burundi. Sin embargo, las fechas y los países de destino aún no han sido confirmados.

La situación genera preocupación entre familiares y defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, quienes cuestionan que personas con enfermedades graves deban afrontar traslados internacionales prolongados bajo custodia migratoria.

Inmigrantes en Estados Unidos temen por su salud ante las deportaciones de ICE

Uno de los casos denunciados es el de Noslen Sendra González, un inmigrante con diabetes tipo 2 que necesita insulina y ha sufrido tres episodios de pancreatitis aguda necrotizante durante su detención. Su esposa, Anisley Cortez, afirmó que fue hospitalizado en tres ocasiones y expresó su temor ante la posibilidad de que sea deportado a África.

"En África se me muere", manifestó Cortez, según recogió la agencia EFE. La mujer explicó que su esposo fue detenido en noviembre de 2025, cuando acudió a una cita migratoria, y permaneció cinco meses en el centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado cerca de los Everglades y actualmente cerrado.

Según su testimonio, los agentes migratorios le comunicaron el domingo que podría ser deportado a África porque ni Cuba ni México aceptarían recibirlo. Ante esta situación, pidió su liberación si las autoridades no pueden concretar su expulsión. Además, Sendra mantiene pendiente desde mayo una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal de Miami.

Fluharty cuestionó que ICE considere apto para volar a un detenido que ha requerido hospitalización en varias ocasiones. La abogada advirtió sobre los riesgos de un traslado que podría durar hasta 24 horas y realizarse con grilletes, mientras la salud de los inmigrantes indocumentados bajo custodia migratoria continúa siendo motivo de preocupación.

El caso también se produce en medio de una disputa judicial sobre las deportaciones de inmigrantes a terceros países. En septiembre, un tribunal de apelaciones declaró ilegal la política del Gobierno de Donald Trump por no garantizar a los afectados una oportunidad adecuada para impugnar su expulsión. Sin embargo, posteriormente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió ese fallo y permitió que las deportaciones continuaran mientras revisa la legalidad de la medida.

La máxima instancia judicial tiene previsto escuchar los argumentos de las partes el próximo 9 de diciembre. Mientras tanto, las familias y las organizaciones defensoras esperan información oficial sobre los vuelos y el destino de los inmigrantes que podrían ser deportados a países africanos.