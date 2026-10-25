ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: el GRAVE ERROR de ICE contra un estudiante con discapacidad, ¿cuál es su estado?

Un estudiante estadounidense de 20 años con discapacidad denunció haber sido agredido por dos agentes federales de inmigración cuando se dirigía a su escuela en Santa María, California. El caso generó preocupación entre las autoridades locales y las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, que exigen una investigación independiente. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una versión diferente de lo ocurrido.

¿Qué pasó con el estudiante con discapacidad en California?

El incidente ocurrió la mañana del miércoles 21 de octubre, cuando el joven caminaba hacia Santa Maria High School. Según información del California Immigrant Policy Center (CIPC), los agentes lo habrían derribado, obligado a subir a un vehículo y agredido antes de abandonarlo en un callejón.

El estudiante regresó al centro educativo con hematomas, laceraciones y una fractura de muñeca que requeriría cirugía. Debido a sus dificultades para comunicarse verbalmente, el personal escolar coordinó su traslado en ambulancia para que recibiera atención médica.

Según N+ Univision, la concejala de Santa María, Gloria Soto, confirmó que la escuela informó sobre la llegada del joven y su posterior atención por paramédicos. Asimismo, cuestionó la actuación de los agentes federales y señaló que, de acuerdo con la Policía local, los oficiales se habrían equivocado de objetivo, pues el estudiante no era la persona que buscaban.

¿Qué respondió el DHS sobre la actuación de ICE en Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que los agentes de ICE realizaban un operativo migratorio selectivo en Santa María cuando encontraron a una persona que coincidía con la descripción de un objetivo buscado por presuntos antecedentes penales y una situación migratoria irregular.

Según la versión oficial, el individuo se resistió, desobedeció las instrucciones y adoptó una actitud confrontativa. El comunicado indicó que los agentes utilizaron su entrenamiento para controlar la situación y lo liberaron después de confirmar su identidad.

La institución también rechazó las denuncias sobre las lesiones del estudiante. "Las afirmaciones de que el individuo sufrió fracturas óseas son FALSAS. Nunca solicitó asistencia médica", sostuvo el DHS.

La versión federal contradice la información atribuida al California Immigrant Policy Center y las declaraciones de las autoridades locales sobre la atención médica que recibió el joven. Por ello, el caso ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos de ICE y la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

Organizaciones exigen investigar el caso de ICE

Tras conocerse el incidente, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades una investigación independiente para determinar las responsabilidades de los agentes involucrados. Entre ellas figuran 805 UndocuFund, CAUSE, Future Leaders of America, The Fund for Santa Barbara, MICOP y Santa Maria Indivisible.

En una carta dirigida a las autoridades, los grupos también exigieron transparencia sobre una posible coordinación entre el Ayuntamiento de Santa María y las autoridades federales de inmigración, incluido el eventual uso de recursos municipales para facilitar operativos de ICE. Asimismo, pidieron garantizar que el estudiante tenga acceso a atención médica adecuada, asistencia especializada para afrontar el trauma y asesoramiento jurídico.

Las organizaciones reclamaron, además, una posición clara del gobierno municipal para evitar que el personal, las instalaciones o los recursos de la ciudad se utilicen para respaldar operativos migratorios federales.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio las actuaciones de ICE en California y sus consecuencias para las comunidades locales. Mientras las organizaciones exigen respuestas, las discrepancias entre los testimonios y la versión del DHS mantienen abierta la controversia sobre lo ocurrido con el estudiante con discapacidad.