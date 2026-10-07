Horóscopo del jueves 8 de octubre: acertadas predicciones y tarot de Josie Diez Canseco para tu signo

Este jueves 8 de octubre, los astros parecen guardar mensajes especiales para cada signo del zodiaco. Descubre qué revelan las predicciones y el tarot de Josie Diez Canseco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, y déjate guiar por las señales que podrían marcar el rumbo de tu día. No te pierdas el mejor horóscopo de Internet que te brindará los consejos que necesitas para tu vida.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: cómo te irá hoy, jueves 8 de octubre para tu signo zodiacal

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Analizarás tus sentimientos con objetividad, reconocerás que tus celos son el motivo de las discusiones con tu pareja. No será un día muy favorable, las cosas irán despacio y los asuntos que tienes pendiente se solucionarán, pero con alguna lentitud.

Número de suerte, 1.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te darás cuenta que no todos los que te aconsejan tienen buenas intenciones y serás más discreto con tus asuntos. Contarás con el tiempo y la tranquilidad para trabajar en el proyecto que tienes en mente desde hace mucho y que hasta ahora no habías podido concretar.

Número de suerte, 3.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Transmitirás positivismo que te hará destacar a donde vayas, todos disfrutarán de tu compañía. Antes de decidir sobre la propuesta que has recibido escucharás todas las opiniones y consejos, pero seguirás tus corazonadas, y serán muy acertadas.

Número de suerte, 6.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Afectivamente estás pasando por un momento de inestabilidad, con paciencia superarás esta etapa. Tu buena capacidad de concentración te ayudará a encontrar los errores que estaban retrasando tu trabajo, hoy podrás recuperar el tiempo perdido.

Número de suerte, 4.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Surgirán malos, habla con tu pareja y acláralos, después del mal momento volverá la calma. Hoy recibirás una respuesta sobre tu planteamiento, no será la que esperas, ya es hora de buscar nuevos horizontes profesionales, si eliges el cambio encontrarás algo muy bueno para ti.

Número de suerte, 9.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Solucionarás muchas de las cosas que te preocupaban con el apoyo incondicional del ser amado. Laboralmente ábrete a nuevas opiniones, incluso de los que tienen menos experiencias que tú, escúchalos, te sorprenderán gratamente con sus aportes.

Número de suerte, 19.

LIBRA : 23 SET. - 22 OCT.: Conocerás gente positiva, hablarán de temas que te harán ver la vida desde otro punto de vista. La suerte estará de tu lado, no tendrás que trabajar mucho para conseguir las cosas, aprovecha porque hoy las gestiones que hagas y los favores que pidas se te concederán.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Hablarás con tu pareja de temas pendientes, trata de que no se convierta en una discusión. Será un día de decisiones, de cambios buscados y de empezar a recibir los frutos del esfuerzo que has estado haciendo para salir del estancamiento.

Número de suerte, 7.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: El ambiente de tensión y desconfianza que provocaba discusiones empezará a desaparecer. Evita gastos innecesarios que sólo te traerían problemas, si manejas tu economía con mucha prudencia podrás cubrir tus gastos y pagar tus deudas.

Número de suerte, 3.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Tu simpatía llamará la atención y te verás envuelto en una situación confusa sin proponértelo. Te replantearás tus metas y dejarás de lado lo que no te ha dado resultado, hoy te concentrarás en proyectos a corto plazo.

Número de suerte, 5.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Te has esforzado por ser más demostrativo con tus sentimientos y has recibido mucho amor a cambio. Recibirás buenas noticias de un pago atrasado o de un aumento de sueldo.

Número de suerte, 8.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Etapa de tranquilidad emocional, la unión y confianza que existe la hará cada día más estable. Día de mucho movimiento y exigencias a nivel laboral, te esforzarás mucho por alcanzar las metas trazadas, y valdrá la pena, tu empeño será bien recompensado.