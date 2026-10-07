Concierto de BTS en Lima 2026 HOY: horarios, accesos, rutas, setlist y todo sobre su show este 7 de octubre en San Marcos

BTS llega a Lima para reencontrarse con sus seguidores peruanos y promete una experiencia inolvidable. El grupo surcoreano ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang. Conoce aquí los horarios, accesos, rutas de salida, alternativas de transporte y el posible setlist, junto con algunas recomendaciones para disfrutar de cada presentación sin inconvenientes.

BTS visita Perú por primera vez para brindar tres conciertos en Lima.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Lima?

Los conciertos de BTS en Perú se realizarán el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026. Las tres presentaciones tendrán lugar en el Estadio San Marcos, en Lima, como parte de la gira internacional BTS World Tour Arirang.

La presencia de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook marca el esperado regreso de BTS a los escenarios internacionales con su formación completa. La gira comenzó en abril en Goyang, Corea del Sur, y desde entonces ha recorrido distintas ciudades del mundo. Ahora, el grupo surcoreano ya se encuentra en Perú, donde ofrecerá tres conciertos programados en Lima.

¿Dónde serán los conciertos de BTS en Perú?

Las tres presentaciones de BTS se llevarán a cabo en el Estadio San Marcos, ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los asistentes deberán acudir a este recinto en las fechas programadas para los conciertos. El estadio contará con accesos diferenciados según la zona indicada en cada entrada, así como con personal encargado de orientar al público durante el ingreso.

¿A qué hora comienzan los conciertos de BTS en Perú?

La organización estableció horarios diferenciados para el ingreso de los asistentes. La programación prevista es la siguiente:

Hasta las 2:00 p. m.: registro para las personas que cuentan con acceso al soundcheck.

registro para las personas que cuentan con acceso al soundcheck. 4:00 p. m.: apertura de los accesos para Campo.

apertura de los accesos para Campo. 5:00 p. m.: apertura de los accesos para Tribunas.

apertura de los accesos para Tribunas. 8:00 p. m.: inicio del concierto.

Los horarios están sujetos a posibles cambios por motivos de fuerza mayor. A quienes tengan entradas para las zonas de Tribuna se les recomienda llegar a partir de las 4:00 p. m., ya que los accesos a estos sectores estarán habilitados desde las 5:00 p. m. Cabe señalar que los asientos en las tribunas son numerados.

¿Cuáles son los accesos y las salidas del Estadio San Marcos?

Para facilitar el desplazamiento de los miles de asistentes, se habilitarán diferentes puntos de salida del recinto. Estas salidas estarán conectadas con importantes avenidas de los alrededores.

Puerta 1: salida hacia la avenida Venezuela.

salida hacia la avenida Venezuela. Puerta 3: conexión con las avenidas Universitaria y Ramón Herrera.

conexión con las avenidas Universitaria y Ramón Herrera. Puerta 5: salida hacia la avenida Amézaga.

salida hacia la avenida Amézaga. Puerta 8: conexión con la avenida Óscar R. Benavides, anteriormente conocida como avenida Colonial.

Al finalizar el concierto, sigue la señalización y las indicaciones de seguridad para evitar aglomeraciones.

¿Qué rutas alternas habrá por los conciertos de BTS?

Los tres conciertos generarán restricciones y modificaciones en el tránsito en los alrededores del Estadio San Marcos. Por ello, quienes se movilicen en vehículo particular deberán tomar precauciones y revisar su ruta antes de salir.

Ruta de este a oeste: los conductores podrán desplazarse por las avenidas Venezuela, Amézaga, Óscar R. Benavides, San José, nuevamente Venezuela y E. Faucett.

los conductores podrán desplazarse por las avenidas Venezuela, Amézaga, Óscar R. Benavides, San José, nuevamente Venezuela y E. Faucett. Ruta de oeste a este: la circulación podrá realizarse por las avenidas E. Faucett, De los Precursores, La Mar, Universitaria, Mariano H. Cornejo, Plaza de la Bandera y Tingo María.

la circulación podrá realizarse por las avenidas E. Faucett, De los Precursores, La Mar, Universitaria, Mariano H. Cornejo, Plaza de la Bandera y Tingo María. Vías con restricciones: algunos tramos de las avenidas Venezuela, Amézaga y Universitaria tendrán restricciones debido al operativo dispuesto alrededor del recinto.

Se recomienda salir con anticipación y prever mayor tiempo de traslado antes y después de cada concierto.

¿Cuál será el posible setlist de BTS en Lima?

El repertorio es uno de los aspectos que genera mayor expectativa entre los ARMY peruanos. Aunque el setlist puede variar de una fecha a otra, las canciones interpretadas en las presentaciones más recientes de la gira sirven como referencia para anticipar lo que podría escucharse en Lima. Entre los temas que podrían formar parte del repertorio se encuentran:

Hooligan

Aliens

Run BTS (remix)

They Don't Know 'Bout Us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Over

Butter

Dynamite

Mikrokosmos

I Need U

Please

Into the Sun

Este listado es únicamente referencial. El repertorio definitivo de cada presentación podría incluir modificaciones o alguna canción sorpresa, por lo que habrá que esperar al inicio de cada show para conocer el setlist oficial del concierto de BTS en Lima.

¿Cómo regresar a casa después del concierto de BTS?

Una de las principales preocupaciones de los asistentes es el transporte después de los shows. Para facilitar el retorno, se habilitarán más de 80 buses, distribuidos según los principales destinos de Lima y Callao.

Para Lima Norte , habrá servicios hacia San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos de la zona. Participarán J.C. Bus, El Rápido, Translima, Realidad Express, CKF "La F", Nueva América y Palmari "La P".

, habrá servicios hacia San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos de la zona. Participarán J.C. Bus, El Rápido, Translima, Realidad Express, CKF "La F", Nueva América y Palmari "La P". En Lima Este , las rutas tendrán como destinos San Juan de Lurigancho y el centro de Lima. Los servicios estarán a cargo de Milenium, Satélite y Trans Service Canadá.

, las rutas tendrán como destinos San Juan de Lurigancho y el centro de Lima. Los servicios estarán a cargo de Milenium, Satélite y Trans Service Canadá. Para Lima Sur , los buses permitirán el traslado hacia Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Entre las empresas consideradas están Expreso Doce, Aquarius, Guadulfo, Safrasa "La 40" y Córdova y Paucar "La V".

, los buses permitirán el traslado hacia Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Entre las empresas consideradas están Expreso Doce, Aquarius, Guadulfo, Safrasa "La 40" y Córdova y Paucar "La V". También habrá servicios hacia el Callao, a cargo de Señor del Mar y Avagon. A ello se suma el Corredor Rojo, que permitirá conectar con puntos como San Miguel, San Isidro y Ate, entre otros destinos de su recorrido.

Luego de sus presentaciones en Lima, BTS seguirá con su gira por Chile, Argentina y Brasil.

¿Qué recomendaciones seguir para el concierto de BTS en Perú?

Para evitar inconvenientes durante el ingreso y la salida del Estadio San Marcos, se recomienda a los asistentes tomar algunas precauciones antes de acudir al recinto:

Descargar la entrada digital con anticipación.

Llevar el DNI.

Preferir transporte público o taxi para llegar y retirarse del estadio.

Revisar previamente la ruta de ingreso y la salida correspondiente.

Evitar llevar objetos de valor o artículos innecesarios.

Si se lleva mochila, tenerla lista para la revisión de seguridad.

Identificar la salida de emergencia más cercana una vez dentro del recinto.

Comprar entradas únicamente a través de canales oficiales y evitar a los revendedores.

El recinto contará con seguridad privada y atención médica durante las jornadas de conciertos.

¿Qué objetos están prohibidos en los conciertos de BTS?

Antes de acudir al concierto de BTS en Lima, es importante revisar los artículos que no estarán permitidos dentro del recinto. Entre ellos se encuentran:

Cámaras profesionales, filmadoras y drones.

Mochilas grandes y maletas.

Alimentos y bebidas.

Selfie sticks y trípodes.

Cigarrillos y vapeadores.

Objetos punzocortantes o considerados peligrosos.

Sustancias prohibidas.

BTS en Lima: todo listo para sus tres shows

La expectativa por los conciertos continúa creciendo entre los seguidores peruanos. Con las presentaciones de BTS en Perú programadas para el 7, 9 y 10 de octubre, Lima se consolida como una de las paradas de la gira BTS World Tour Arirang por Sudamérica.