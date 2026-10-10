El Senamhi pronostica lloviznas en Lima y otras zonas de la costa peruana hasta el viernes 16 de octubre. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Lima sur registraría las mayores precipitaciones, acompañadas de neblina, altos niveles de humedad y cielo cubierto durante las noches y las primeras horas de la mañana. Estas condiciones forman parte del pronóstico meteorológico para los próximos días.

Senamhi: ¿qué distritos de Lima registrarían más lloviznas hasta el 16 de octubre?

Según el Senamhi, el incremento de la humedad y la velocidad del viento en la costa favorecerá la presencia de lloviznas en Lima Metropolitana entre el domingo 11 y el viernes 16 de octubre. Los mayores acumulados se esperan en la zona sur, con valores cercanos a los 2 milímetros, mientras que en otros sectores de la capital se registrarían alrededor de 0,5 milímetros.

Entre los distritos que suelen registrar mayores precipitaciones se encuentran Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. La entidad también prevé la presencia de niebla, neblina y abundante nubosidad, principalmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

En paralelo, el Senamhi advirtió sobre el incremento de las temperaturas diurnas en la costa entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre. Para la costa central, se prevén temperaturas máximas de entre 24 °C y 30 °C, por lo que las condiciones meteorológicas podrían variar a lo largo del día.

Senamhi: ¿qué otras regiones de la costa peruana registrarían lloviznas?

El pronóstico de lluvias del Senamhi abarca el litoral peruano, desde La Libertad hasta Tacna, aunque los acumulados variarían según la región. Estas son las cantidades de lluvia previstas:

La Libertad : se esperan acumulados de entre 0,2 y 2 milímetros, principalmente entre el 12 y el 14 de octubre.

: se esperan acumulados de entre 0,2 y 2 milímetros, principalmente entre el 12 y el 14 de octubre. Áncash : se prevén acumulados de lluvia de alrededor de 1,2 milímetros en la zona costera.

: se prevén acumulados de lluvia de alrededor de 1,2 milímetros en la zona costera. Ica : se esperan acumulados de entre 0,3 y 1 milímetro de lluvia al día.

: se esperan acumulados de entre 0,3 y 1 milímetro de lluvia al día. Arequipa : se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 3 milímetros diarios en la zona costera.

: se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 3 milímetros diarios en la zona costera. Moquegua y Tacna: se prevén acumulados de entre 0,5 y 3 milímetros diarios, con valores superiores en algunos sectores.

Ante la persistencia de la llovizna en Lima y otros sectores del litoral peruano, el Senamhi recomienda a la ciudadanía consultar sus canales oficiales para mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico del tiempo. La institución indicó que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas para alertar sobre posibles variaciones en las precipitaciones. En ese sentido, revisar el Clima SENAMHI permitirá conocer las condiciones previstas y estar al tanto de los cambios climáticos en cada localidad.