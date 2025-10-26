Procesión del Señor de los Milagros en el Callao EN VIVO: sigue el recorrido de HOY, domingo 26 de octubre

La procesión del Señor de los Milagros regresa al Callao HOY, domingo 26 de octubre. La imagen del Cristo Moreno saldrá de la Iglesia las Nazarenas a las 6:00 de la mañana, y será trasladado por el Nazareno Móvil hasta la provincia constitucional, ahí será recibido por miles de devotos y autoridades.

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao?

Según dio a conocer la página web del Estado peruano, el recorrido del Señor de los Milagros comenzará a las 9:00 de la mañana. El Cristo de Pachacamilla arribará por el cruce de las avenidas La Marina e Insurgentes.

Ruta del recorrido del Señor de los Milagros en el Callao

Tras llegar al Callao, la imagen del Cristo Moreno recibirá homenajes por parte de los alcaldes y la imagen avanzará con el Nazareno Móvil por las avenidas Tacna, Nicolás de Pierola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina.

La ruta seguirá por la Guardia Chalaca y Sáenz Peña, en ese tramo, los cargadores bajarán el anda para que el recorrido sea a pie hasta República de Panamá, donde se realizará una misa solemne a las 2:00 de la tarde.

Recorrido del Señor de los Milagros en el Callao.

La procesión congregará a más de 50 mil devotos, así como efectivos policiales, serenos y brigadistas. Este recorrido es muy importante, porque desde el 2003, la imagen del Señor de los Milagros no llega al puerto chalaco. Las hermandades del Callao han preparado cantos, alfombras y arreglos florales para recibir la imagen.