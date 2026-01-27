Afiliados a las AFP pueden solicitar su retiro hasta este 30 de enero: ¿En qué casos aplica?

Durante este mes de enero, los usuarios tuvieron la última oportunidad para poder solicitar el retiro de sus fondos en AFP, por lo cual muchos hicieron el trámite hasta el pasado 19 de enero. No obstante, ahora se ha dado a conocer que el plazo se ha extendido al viernes 30, pero solo en algunos casos.

A través de las redes sociales, los ciudadanos se han venido consultando por esta extensión del límite en las fechas, por lo cual es necesario conocer que tu solicitud debe encontrarse en determinado estado para cumplir con el requisito y ser parte de los que hagan el registro como rezagados.

Bajo este contexto, es importante tener presente que no todos los afiliados a las administradoras tendrán disponible la opción, así que AQUÍ te indicaremos la información clave para enterarte si te corresponderá ser uno de los favorecidos con esta nueva oportunidad.

Solicitudes de retiro de AFP se darán hasta el 30 de enero de 2026 / FOTO: Freepik

¿Quiénes pueden registrar solicitud de AFP hasta el 30 de enero?

"Si tu solicitud de rectificación se encuentra en estado rechazado, puedes volver a registrarla hasta el 30 de enero comunicándote al (01) 513-5050 o a la línea gratuita 0800 40 110", señala el mensaje publicado en AFP Integra.

Esto quiere decir que las administradoras están dando la alternativa de corregir una equivocación con las gestiones hechas, más no cuenta como un nuevo retiro o rectificación, como el proceso que se abrió en las últimas semanas. No se trata de un retiro adicional, sino más bien es solo la corrección de datos observados.

¿Por qué se rechaza la solicitud de AFP?

Los causales más comunes del rechazo de la solicitud pueden ser: si la cuenta de destino no pertenece exclusivamente al titular del DNI solicitante, si se detecta uso de cuentas mancomunadas o de terceros o se trata de una inconsistencia de datos con RENIEC

No obstante, la entidad precisó que solo quienes recibieron un rechazo por inconsistencias en el número de cuenta o el banco podrán completar la subsanación.

¿Cómo hacerle seguimiento al retiro de AFP?

Para revisar el estado del retiro en AFP Integra: Ir a " ¿Cómo va mi solicitud de retiro? " en https://agenciadigital.afpintegra.pe/.

" en https://agenciadigital.afpintegra.pe/. El seguimiento en AFP Habitat es vía: www.afphabitat-seguimientoretiro.pe

El estado de la solicitud de registro en Profuturo AFP se puede revisar en: https://enlinea.profuturo.com.pe/agenciavirtual

Link para dar seguimiento en Prima AFP, entrar en Ver estado de solicitud: https://retiro.prima.com.pe/.

¿En qué horario se puede solicitar el retiro de AFP?

El horario de atención para las AFP es de lunes a viernes, de 08:00 a. m. a 06:00 p. m., y aplica tanto para Lima como para las provincias desde la web oficial.