0

Rectificación del retiro de AFP 2026: ¿Cómo darle seguimiento a la segunda solicitud?

Muchos de los afiliados a las AFP han realizado la rectificación de su retiro y HOY pueden verificar cómo va el avance de su proceso de pago en simples pasos.

Daniela Alvarado
Retiro de AFP: revisa detalles sobre el seguimiento a la rectificación
Retiro de AFP: revisa detalles sobre el seguimiento a la rectificación | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El proceso de retiro de AFP se ha terminado en enero de 2026 y miles de afiliados tuvieron la opción de acceder a sus fondos desde octubre de 2025. Para alegría de los ciudadanos, las solicitudes no estuvieron disponibles solo durante el octavo desembolso, sino también en el trámite de rectificación que se hizo público a través de las mismas administradoras.

Revisa las plazas actualizadas para el destaque docente 2026 a nivel nacional.

PUEDES VER: Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional

En vista que el procedimiento culminó oficialmente, es importante conocer que los ciudadanos tienen ahora la opción de verificar en qué estado se encuentra su segundo pedido de cobro, el cual también está programado para llegar máximo dentro de los 30 días calendario desde la fecha de registro.

AFP

El octavo retiro de AFP tuvo una segunda opción para acceder a los fondos / FOTO: Facebook

Tanto en AFP Integra, Profuturo, Habitat y Prima, hay una manera sencilla de poder corroborar que la segunda solicitud fue ingresada de manera correcta y además, se puede hacer el seguimiento correspondiente para calcular aproximadamente en cuanto tiempo se podrá obtener el dinero.

¿Cómo saber si realicé correctamente la rectificación en AFP?

Es importante tener en cuenta que esta gestión se puede revisar dentro del correo electrónico colocado como medio de contacto en los datos de AFP, ya que a través de este canal se comunica que la solicitud ya se recibió.

Así puedes verificar en qué estado va tu segunda solicitud de AFP

Requisitos para acceder a la rectificación de AFP

Cuando el plazo para rectificación aún estaba vigente, los usuarios debían cumplir con algunas condiciones antes de entrar a la plataforma a efectuar su trámite. AQUÍ te dejamos los 3 puntos que eran necesarios:

  • Haber realizado un primer retiro menor a 4 UIT.
  • Mantener saldo disponible en su fondo de pensiones.
  • No exceder el límite total permitido al sumar ambos retiros.

¿Por qué el monto de retiro de AFP incrementó?

El aumento de la cifra máxima para retirar se debe a que también se incrementó el valor de las 4 UIT a partir del 1 de enero de 2026. La ley publicada anunció que el valor de la UIT para 2026 cambió de S/5.350 a S/5.500, con lo cual el valor máximo para pedir AFP también se alteró.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional

  2. Corte de agua en 5 distritos de Lima este jueves 22 de enero: revisa las zonas afectadas y horarios

  3. Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano