Rectificación del retiro de AFP 2026: ¿Cómo darle seguimiento a la segunda solicitud?

El proceso de retiro de AFP se ha terminado en enero de 2026 y miles de afiliados tuvieron la opción de acceder a sus fondos desde octubre de 2025. Para alegría de los ciudadanos, las solicitudes no estuvieron disponibles solo durante el octavo desembolso, sino también en el trámite de rectificación que se hizo público a través de las mismas administradoras.

En vista que el procedimiento culminó oficialmente, es importante conocer que los ciudadanos tienen ahora la opción de verificar en qué estado se encuentra su segundo pedido de cobro, el cual también está programado para llegar máximo dentro de los 30 días calendario desde la fecha de registro.

El octavo retiro de AFP tuvo una segunda opción para acceder a los fondos / FOTO: Facebook

Tanto en AFP Integra, Profuturo, Habitat y Prima, hay una manera sencilla de poder corroborar que la segunda solicitud fue ingresada de manera correcta y además, se puede hacer el seguimiento correspondiente para calcular aproximadamente en cuanto tiempo se podrá obtener el dinero.

¿Cómo saber si realicé correctamente la rectificación en AFP?

Es importante tener en cuenta que esta gestión se puede revisar dentro del correo electrónico colocado como medio de contacto en los datos de AFP, ya que a través de este canal se comunica que la solicitud ya se recibió.

Así puedes verificar en qué estado va tu segunda solicitud de AFP

Prima AFP: En este enlace se podrá dar seguimiento a la solicitud https://retiro.prima.com.pe/login

En este enlace se podrá dar seguimiento a la solicitud https://retiro.prima.com.pe/login Profuturo AFP: Se puede dar seguimiento en https://enlinea.profuturo.com.pe/agenciavirtual/#/paso1/afiliado

Se puede dar seguimiento en https://enlinea.profuturo.com.pe/agenciavirtual/#/paso1/afiliado AFP Habitat: Se da seguimiento en https://afphabitat-seguimientoretiro.pe/.

Se da seguimiento en https://afphabitat-seguimientoretiro.pe/. AFP Integra: Pronto se activará la segunda solicitud por medio de la plataforma virtual en https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Requisitos para acceder a la rectificación de AFP

Cuando el plazo para rectificación aún estaba vigente, los usuarios debían cumplir con algunas condiciones antes de entrar a la plataforma a efectuar su trámite. AQUÍ te dejamos los 3 puntos que eran necesarios:

Haber realizado un primer retiro menor a 4 UIT.

Mantener saldo disponible en su fondo de pensiones.

No exceder el límite total permitido al sumar ambos retiros.

¿Por qué el monto de retiro de AFP incrementó?

El aumento de la cifra máxima para retirar se debe a que también se incrementó el valor de las 4 UIT a partir del 1 de enero de 2026. La ley publicada anunció que el valor de la UIT para 2026 cambió de S/5.350 a S/5.500, con lo cual el valor máximo para pedir AFP también se alteró.