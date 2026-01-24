Retiro de AFP 2026: afiliados aún pueden registrar su solicitud si este ÚNICO requisito se cumple

El proceso de retiro de AFP en 2026 terminó el pasado lunes 19 de enero, por lo cual los afiliados ya no tienen la opción de realizar ningún registro para sacar el dinero de sus cuentas. No obstante, pocos saben que aún hay una posibilidad para poder efectuar su trámite.

Como se sabe, desde el pasado 21 de octubre, los ciudadanos se vieron en la posibilidad de acceder a sus fondos a través de un cronograma escalonado. De esta manera, el abono se realizaría en cuatro armadas cada 30 días desde la fecha de ingreso de la solicitud.

Sin embargo, las administradoras dieron un plazo límite para este procedimiento y aunque esta vez no se trata de una extensión, existe un único requisito que cumplir para poder llevar a cabo nuevamente la gestión hasta finales de este mes en curso.

¿Quiénes pueden solicitar el retiro de su AFP hasta fin de enero?

Los únicos afiliados que pueden realizar el registro, son aquellos a quienes se les haya rechazado la solicitud por diversos motivos. Debido a ello, tendrán la oportunidad una última vez a través de su aplicativo móvil.

"Si tu solicitud de rectificación se encuentra en estado rechazado, puedes volver a registrarla hasta el 30 de enero comunicándote al (01) 513-5050 o a la línea gratuita 0800 40 110 (desde teléfono fijo para provincias), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m", dice la Agencia Virtual de AFP Integra.