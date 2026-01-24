- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Inter Miami
- Universitario vs U de Chile
- Villarreal vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Retiro de AFP 2026: afiliados aún pueden registrar su solicitud si este ÚNICO requisito se cumple
Los ciudadanos en el Perú aún tienen la opción de poder solicitar el retiro de su AFP, pero solo aplicará para algunos casos específicos.
El proceso de retiro de AFP en 2026 terminó el pasado lunes 19 de enero, por lo cual los afiliados ya no tienen la opción de realizar ningún registro para sacar el dinero de sus cuentas. No obstante, pocos saben que aún hay una posibilidad para poder efectuar su trámite.
PUEDES VER: Distritos de Lima no tendrán agua este sábado 24 de enero: Sedapal confirma zonas y horarios
Como se sabe, desde el pasado 21 de octubre, los ciudadanos se vieron en la posibilidad de acceder a sus fondos a través de un cronograma escalonado. De esta manera, el abono se realizaría en cuatro armadas cada 30 días desde la fecha de ingreso de la solicitud.
Sin embargo, las administradoras dieron un plazo límite para este procedimiento y aunque esta vez no se trata de una extensión, existe un único requisito que cumplir para poder llevar a cabo nuevamente la gestión hasta finales de este mes en curso.
¿Quiénes pueden solicitar el retiro de su AFP hasta fin de enero?
Los únicos afiliados que pueden realizar el registro, son aquellos a quienes se les haya rechazado la solicitud por diversos motivos. Debido a ello, tendrán la oportunidad una última vez a través de su aplicativo móvil.
"Si tu solicitud de rectificación se encuentra en estado rechazado, puedes volver a registrarla hasta el 30 de enero comunicándote al (01) 513-5050 o a la línea gratuita 0800 40 110 (desde teléfono fijo para provincias), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m", dice la Agencia Virtual de AFP Integra.
- 1
Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
- 2
Distritos de Lima no tendrán agua este sábado 24 de enero: Sedapal confirma zonas y horarios
- 3
Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90