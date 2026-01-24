0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Villarreal por LaLiga
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Retiro de AFP 2026: afiliados aún pueden registrar su solicitud si este ÚNICO requisito se cumple

Los ciudadanos en el Perú aún tienen la opción de poder solicitar el retiro de su AFP, pero solo aplicará para algunos casos específicos.

Daniela Alvarado
AFP: revisa con qué condición puedes acceder a la solicitud
AFP: revisa con qué condición puedes acceder a la solicitud | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

El proceso de retiro de AFP en 2026 terminó el pasado lunes 19 de enero, por lo cual los afiliados ya no tienen la opción de realizar ningún registro para sacar el dinero de sus cuentas. No obstante, pocos saben que aún hay una posibilidad para poder efectuar su trámite.

Sedapal anuncia suspensión de servicio de agua en 2 distritos de Lima

PUEDES VER: Distritos de Lima no tendrán agua este sábado 24 de enero: Sedapal confirma zonas y horarios

Como se sabe, desde el pasado 21 de octubre, los ciudadanos se vieron en la posibilidad de acceder a sus fondos a través de un cronograma escalonado. De esta manera, el abono se realizaría en cuatro armadas cada 30 días desde la fecha de ingreso de la solicitud.

Sin embargo, las administradoras dieron un plazo límite para este procedimiento y aunque esta vez no se trata de una extensión, existe un único requisito que cumplir para poder llevar a cabo nuevamente la gestión hasta finales de este mes en curso.

¿Quiénes pueden solicitar el retiro de su AFP hasta fin de enero?

Los únicos afiliados que pueden realizar el registro, son aquellos a quienes se les haya rechazado la solicitud por diversos motivos. Debido a ello, tendrán la oportunidad una última vez a través de su aplicativo móvil.

"Si tu solicitud de rectificación se encuentra en estado rechazado, puedes volver a registrarla hasta el 30 de enero comunicándote al (01) 513-5050 o a la línea gratuita 0800 40 110 (desde teléfono fijo para provincias), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m", dice la Agencia Virtual de AFP Integra.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio

  2. Distritos de Lima no tendrán agua este sábado 24 de enero: Sedapal confirma zonas y horarios

  3. Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano