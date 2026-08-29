0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada y del Clausura
EN VIVO
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

RESULTADOS del examen de admisión UNJFSC 2027-I HOY: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y sus puntajes

Miles de postulantes esperan hoy los resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I. Revisa aquí la lista oficial de ingresantes.

María Zapata
La UNJFSC realiza este domingo 30 de agosto el Examen de Admisión 2027-I.
La UNJFSC realiza este domingo 30 de agosto el Examen de Admisión 2027-I. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

La expectativa crece entre miles de jóvenes que buscan obtener una vacante en Huacho. Según el cronograma oficial, hoy, domingo 30 de agosto, se desarrolla el examen de admisión de la modalidad Ordinario / 5.º de Secundaria, correspondiente al proceso 2027-I. Tras finalizar la evaluación, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) publicará la relación oficial de ingresantes y sus respectivos puntajes. En esta nota, te explicamos cómo consultar los resultados y conocer las carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios.

Resultados oficiales del Examen de Admisión Untels 2026-II: consulta lista de ingresantes y puntaje obtenido.

PUEDES VER: Examen de Admisión Untels 2026-II: ¿a qué hora salen los resultados en sus tres modalidades?

¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I?

Para consultar la lista de ingresantes y verificar tu puntaje, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión habilitó un portal en el que se centralizan los resultados del proceso de admisión, organizados por modalidad y carrera profesional.

Resultados examen de admisión UNJFSC

Resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I

¿Qué carreras tiene la UNJFSC?

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión cuenta con una amplia oferta académica, distribuida en 13 facultades y 38 programas de estudio, que abarcan áreas como ciencias de la salud, ingenierías, humanidades y ciencias empresariales:

  • Ciencias de la Salud y Biomédicas: Medicina Humana, Enfermería, Bromatología y Nutrición.
  • Ingenierías y Ciencias Exactas: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Ingeniería Pesquera, Ingeniería Acuícola, Matemática Aplicada, Estadística e Informática, Física y Biología.
  • Ciencias Empresariales y Económicas: Administración, Negocios Internacionales, Gestión en Hotelería y Turismo, Ciencias Contables y Financieras, y Economía y Finanzas.
  • Derecho y Ciencias Sociales: Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Sociología y Trabajo Social.
  • Educación: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física y diversas especialidades de Educación Secundaria, como Lengua e Inglés, Ciencias Sociales, Biología y Química, Matemática y Física, y Educación Tecnológica, entre otras.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. TERREMOTO de 7.2 HOY en Ayacucho, Perú: IGP reporta nuevo SISMO de 4.2 en Coracora

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano