La expectativa crece entre miles de jóvenes que buscan obtener una vacante en Huacho. Según el cronograma oficial, hoy, domingo 30 de agosto, se desarrolla el examen de admisión de la modalidad Ordinario / 5.º de Secundaria, correspondiente al proceso 2027-I. Tras finalizar la evaluación, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) publicará la relación oficial de ingresantes y sus respectivos puntajes. En esta nota, te explicamos cómo consultar los resultados y conocer las carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios.

¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I?

Para consultar la lista de ingresantes y verificar tu puntaje, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión habilitó un portal en el que se centralizan los resultados del proceso de admisión, organizados por modalidad y carrera profesional.

LINK: Consulta los resultados del Examen de Admisión Ordinario UNJFSC 2027-I

Resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I

¿Qué carreras tiene la UNJFSC?

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión cuenta con una amplia oferta académica, distribuida en 13 facultades y 38 programas de estudio, que abarcan áreas como ciencias de la salud, ingenierías, humanidades y ciencias empresariales: