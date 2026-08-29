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RESULTADOS del examen de admisión UNJFSC 2027-I HOY: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y sus puntajes
Miles de postulantes esperan hoy los resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I. Revisa aquí la lista oficial de ingresantes.
La expectativa crece entre miles de jóvenes que buscan obtener una vacante en Huacho. Según el cronograma oficial, hoy, domingo 30 de agosto, se desarrolla el examen de admisión de la modalidad Ordinario / 5.º de Secundaria, correspondiente al proceso 2027-I. Tras finalizar la evaluación, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) publicará la relación oficial de ingresantes y sus respectivos puntajes. En esta nota, te explicamos cómo consultar los resultados y conocer las carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios.
PUEDES VER: Examen de Admisión Untels 2026-II: ¿a qué hora salen los resultados en sus tres modalidades?
¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I?
Para consultar la lista de ingresantes y verificar tu puntaje, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión habilitó un portal en el que se centralizan los resultados del proceso de admisión, organizados por modalidad y carrera profesional.
- LINK: Consulta los resultados del Examen de Admisión Ordinario UNJFSC 2027-I y verifica la lista oficial de ingresantes.
Resultados del examen de admisión ordinario UNJFSC 2027-I
¿Qué carreras tiene la UNJFSC?
La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión cuenta con una amplia oferta académica, distribuida en 13 facultades y 38 programas de estudio, que abarcan áreas como ciencias de la salud, ingenierías, humanidades y ciencias empresariales:
- Ciencias de la Salud y Biomédicas: Medicina Humana, Enfermería, Bromatología y Nutrición.
- Ingenierías y Ciencias Exactas: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, Zootecnia, Ingeniería Pesquera, Ingeniería Acuícola, Matemática Aplicada, Estadística e Informática, Física y Biología.
- Ciencias Empresariales y Económicas: Administración, Negocios Internacionales, Gestión en Hotelería y Turismo, Ciencias Contables y Financieras, y Economía y Finanzas.
- Derecho y Ciencias Sociales: Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación, Sociología y Trabajo Social.
- Educación: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física y diversas especialidades de Educación Secundaria, como Lengua e Inglés, Ciencias Sociales, Biología y Química, Matemática y Física, y Educación Tecnológica, entre otras.
¡Vamos al Circo!
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