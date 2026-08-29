Examen de Admisión Untels 2026-II: ¿a qué hora salen los resultados en sus tres modalidades?

El examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) se realizará este domingo 30 de agosto de 2026, tras una reprogramación decidida por el Consejo Universitario. Este proceso incluirá tres modalidades: Ordinario, Alternativo y Talentos. La evaluación se realizará en el campus universitario ubicado en Villa el Salvador, Lima. ¿Dónde consultar los resultados?

Resultados del Examen de Admisión Untels 2026-II: resultados, LINK y lista de ingresantes

El examen se estará llevando a cabo este 30 de agosto de 2026 y estará compuesto por un total de 100 preguntas. Los participantes podrán alcanzar un puntaje máximo de 200 puntos, siendo necesario obtener al menos 80 puntos para aprobar, tanto en el examen ordinario como en el de talentos.

Resultados del Examen de Admisión Untels 2026-II: consulta lista de ingresantes.

Los resultados oficiales, junto con la lista de ingresantes, se publicarán en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) una vez que se haya completado la prueba y la evaluación de los cuadernillos.

Cabe resaltar que, en el caso de modalidades específicas, el puntaje mínimo requerido será de 80/32, de acuerdo con lo establecido en el reglamento.

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