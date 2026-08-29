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Examen de Admisión Untels 2026-II: ¿a qué hora salen los resultados en sus tres modalidades?
La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Untels) realizará su examen de admisión este 30 de agosto de 2026, luego de haber sido reprogramado.
El examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) se realizará este domingo 30 de agosto de 2026, tras una reprogramación decidida por el Consejo Universitario. Este proceso incluirá tres modalidades: Ordinario, Alternativo y Talentos. La evaluación se realizará en el campus universitario ubicado en Villa el Salvador, Lima. ¿Dónde consultar los resultados?
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Resultados del Examen de Admisión Untels 2026-II: resultados, LINK y lista de ingresantes
El examen se estará llevando a cabo este 30 de agosto de 2026 y estará compuesto por un total de 100 preguntas. Los participantes podrán alcanzar un puntaje máximo de 200 puntos, siendo necesario obtener al menos 80 puntos para aprobar, tanto en el examen ordinario como en el de talentos.
Resultados del Examen de Admisión Untels 2026-II: consulta lista de ingresantes.
Los resultados oficiales, junto con la lista de ingresantes, se publicarán en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) una vez que se haya completado la prueba y la evaluación de los cuadernillos.
Cabe resaltar que, en el caso de modalidades específicas, el puntaje mínimo requerido será de 80/32, de acuerdo con lo establecido en el reglamento.
¿Qué carreras profesionales presenta la Untels 2026?
- La Ingeniería de Sistemas: se centra en el desarrollo de software, la seguridad informática y la gestión de tecnologías de información.
- La Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones: se especializa en el diseño de sistemas electrónicos, redes de comunicación y automatización.
- La Ingeniería Mecánica y Eléctrica: abarca aspectos relacionados con sistemas de potencia, mantenimiento industrial y maquinaria eléctrica.
- La Ingeniería Ambiental: se dedica a la gestión de recursos naturales, la evaluación de impacto ambiental y la ecoeficiencia.
- Administración de Empresas: se orienta hacia la gestión estratégica, las finanzas, el marketing y el emprendimiento tecnológico, preparando a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo empresarial actual.
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