- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs México
- España vs Croacia
- USA vs Chile
- Alianza Lima
- Universitario
- Copa de la Liga
- Copa Perú
Alianza Lima recibió buena noticia de cara al partido amistoso contra Palestino
Alianza Lima disputará un amistoso internacional frente a Palestino y recibió una buena noticia antes de este importante compromiso, que se jugará en Matute.
Alianza Lima tiene prácticamente listo su próximo amistoso frente a Palestino de Chile. Además, recibió una noticia favorable de cara a ese compromiso: la Dirección General de Gobierno Interior confirmó las garantías para el encuentro, que se jugará este miércoles a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.
PUEDES VER: Guillermo Salas, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Éxitos"
Alianza Lima recibió excelente noticia de cara al amistoso internacional ante Palestino
Asimismo, la resolución directoral emitida para este compromiso también contempla una medida esperada por los hinchas blanquiazules: se autorizó el ingreso de banderolas, instrumentos musicales y activaciones en las cuatro tribunas de Matute. De esta manera, el público podrá acompañar el partido con elementos de animación y darle un ambiente especial a la jornada.
El documento establece, además, un aforo máximo de 30.010 espectadores para el amistoso. La distribución será de 5.790 personas en Occidente, 8.310 en Oriente, 9.103 en Sur, 6.543 en Norte y 264 en los palcos.
El partido entre Alianza Lima ante Palestino tendrá banderolas e instrumentos en Matute
“Se autoriza el ingreso de instrumentos musicales, banderolas y activaciones en las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva”, señala la resolución emitida para el encuentro entre Alianza Lima y Palestino.
El conjunto íntimo afrontará este compromiso con el objetivo de mantenerse en ritmo durante la pausa por la fecha FIFA. Alianza Lima llega después de imponerse 2-0 a ADT y, una vez finalizados los amistosos de la selección peruana, tendrá que visitar a Cusco FC en el reinicio del Torneo Clausura.
¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver Alianza Lima vs Palestino?
Alianza y Palestino se enfrentarán el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria. El partido será transmitido por la señal de L1MAX.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90