Alianza Lima recibió buena noticia de cara al partido amistoso contra Palestino

Alianza Lima tiene prácticamente listo su próximo amistoso frente a Palestino de Chile. Además, recibió una noticia favorable de cara a ese compromiso: la Dirección General de Gobierno Interior confirmó las garantías para el encuentro, que se jugará este miércoles a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima recibió excelente noticia de cara al amistoso internacional ante Palestino

Asimismo, la resolución directoral emitida para este compromiso también contempla una medida esperada por los hinchas blanquiazules: se autorizó el ingreso de banderolas, instrumentos musicales y activaciones en las cuatro tribunas de Matute. De esta manera, el público podrá acompañar el partido con elementos de animación y darle un ambiente especial a la jornada.

El documento establece, además, un aforo máximo de 30.010 espectadores para el amistoso. La distribución será de 5.790 personas en Occidente, 8.310 en Oriente, 9.103 en Sur, 6.543 en Norte y 264 en los palcos.

El partido entre Alianza Lima ante Palestino tendrá banderolas e instrumentos en Matute

“Se autoriza el ingreso de instrumentos musicales, banderolas y activaciones en las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva”, señala la resolución emitida para el encuentro entre Alianza Lima y Palestino.

El conjunto íntimo afrontará este compromiso con el objetivo de mantenerse en ritmo durante la pausa por la fecha FIFA. Alianza Lima llega después de imponerse 2-0 a ADT y, una vez finalizados los amistosos de la selección peruana, tendrá que visitar a Cusco FC en el reinicio del Torneo Clausura.

¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver Alianza Lima vs Palestino?

Alianza y Palestino se enfrentarán el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria. El partido será transmitido por la señal de L1MAX.