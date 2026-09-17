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Ignacio Buse en el ojo de la tormenta: tenista peruano es criticado tras asistir a podcast

Ignacio Buse fue consultado en un canal de streaming sobre si le ganaría a la mejor tenista femenina en un partido. De inmediato se desató la polémica.

    Francisco Esteves
    Ignacio Buse en el ojo de la tormenta.
    Ignacio Buse en el ojo de la tormenta. | Foto: AFP.
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    Uno de los mayores exponentes del deporte peruano en la actualidad es Ignacio Buse, tenista que sigue haciendo historia a nivel internacional y que está dentro del Top 30 del ATP. Pese al buen momento que atraviesa nuestro compatriota, acaba de meterse en el ojo de la tormenta luego de aparecer en el pódcast de un medio de streaming nacional, ya que sus declaraciones fueron tergiversadas en redes sociales.

    Ignacio Buse y Hernando Escurra juegan este viernes en el primer duelo de Perú vs. Paraguay por la Copa Davis 2026.

    PUEDES VER: Ignacio Buse vs. Hernando Escurra EN VIVO por la Copa Davis: cuándo juegan, hora y canal

    Resulta que la primera raqueta peruana decidió darle una breve entrevista a Cristorata, influencer que es conocido por aparecer junto a otros personajes del medio local, donde conversan de todo tipo de temas, muchas veces generando chacota. En medio del diálogo con el deportista, le consultaron sobre si podía ganarle o no a la mejor tenista mujer del momento en un partido.

    En corto, Ignacio Buse cree que sí podría derrotar a la Top 1 del tenis femenino, que actualmente es la kazaja Elena Rybakina. Sin embargo, dio una explicación que en redes sociales omitieron y simplemente dejaron al tenista nacional como si no respetara a su colega de profesión. Esto fue lo que generó una gran polémica en el ciberespacio.

    El tenista Ignacio Buse es hincha de Universitario

    Ignacio Buse es hincha de Universitario.

    No obstante, para que comprendan el contexto de lo que dijo, te dejamos sus declaraciones completas: "Para mí el tenis de mujeres no se puede comparar, es distinto. Es como otra disciplina. Los hombres juegan mucho más con la altura, pero es super entretenido, ojo. Los hombres sacan con más fuerza, es distinto". Incluso, en su momento la misma Serena Williams aseguró que perdería contra alguna contraparte debido a que los hombres tienen más fuerza y agilidad normalmente.

    ¿Cuándo juega Ignacio Buse?

    Ignacio Buse enfrentará a Hernando Escurra este viernes 18 de septiembre por la Copa Davis 2026. El partido iniciará a las 4.00 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todas las incidencias.

    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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