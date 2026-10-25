Gianluca Lapadula se rindió ante la hinchada de Universitario tras golear a Juan Pablo II: "Increíble"

Universitario de Deportes goleó 3-0 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los cremas sumaron 27 puntos y quedaron a uno del líder Sport Huancayo en esta segunda parte de la Liga 1 2026. Tras el final del compromiso, Gianluca Lapadula, autor del segundo gol en el Estadio Monumental, destacó el triunfo crema y se deshizo en elogios ante la hinchada que coreó su apellido a viva voz en el cotejo del último sábado.

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Gianluca Lapadula se rindió ante la hinchada de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II

En declaraciones a la prensa, el 'Bambino de Los Andes' expresó su emoción ante el gesto que tuvo la hinchada y destacó el empuje y apoyo constante que reciben fecha a fecha pese a los altibajos que tuvieron partidos atrás. Aseguró además que la experiencia de ser ovacionado por todo el Estadio Monumental es una de las más cosas gratificantes desde su llegada al fútbol peruano.

“Partido a partido y nada más. Hay que seguir así, con esta unión y con esta hinchada como hoy día (ayer). Siempre ha sido mi celebración y acá (en el Monumental) se vuelve increíble (que coreen su apellido). Estoy muy contento por todo, por el equipo, por el triunfo y, claro, por el gol”, manifestó 'Lapagol'.

Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo II

Con este resultado, Universitario mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar el tetracampeonato y buscará seguir sumando en las últimas jornadas del Torneo Clausura. Mientras tanto, Gianluca Lapadula espera continuar aportando con goles y ganarse el cariño de una hinchada crema que le demuestra su respaldo en cada partido.

¿Cómo le va a Gianluca Lapadula con Universitario de Deportes?

Desde su llegada a la 'U' en julio de este año, Gianluca Lapadula se ha consolidado como una de las principales referencias en la ofensiva del equipo junto a Alex Valera. Hasta el momento, el delantero ítalo-peruano registra 7 goles en 13 partidos disputados con camiseta estudiantil.