Fin de una era: Álex Valera tiene fecha de salida de Universitario en momento clave de la Liga 1

Uno de los principales referentes en Universitario de Deportes a lo largo de los últimos años es Álex Valera, delantero que se ha metido en el Top de goleadores históricos de la institución merengue. En ese sentido, el cuadro de Ate sorprendió al confirmar la fecha en la que el atacante de la selección peruana dejará formalmente el club. Te contamos los detalles.

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria impuso sorpresiva sanción contra Universitario en pleno Torneo Clausura

Como sabemos, el 'Rifle' tiene el gran sueño de destacar en el extranjero, ya que solo pudo salir una vez a Al-Fateh de Arabia Saudita y le fue fatal. Por ello, siempre los hinchas andan pendientes de si llega alguna oferta por él. Sin embargo, en pleno momento clave de la Liga 1 2026, y pese a que no se conocen propuestas, ya se informó sobre cuándo abandonará el cuadro crema.

Resulta que Álex Valera tiene contrato en Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre del 2029, por lo que esa es la fecha en la que se deberá marchar del cuadro merengue. Es decir, le quedan todavía, por lo menos, tres temporadas más con los de Ate. Esto a menos que sea vendido por su rendimiento.

Álex Valera es el goleador de Universitario.

No obstante, existe una opción más: que la 'U' le extienda el vínculo contractual por más campañas. En ese caso, el 'Rifle' podría permanecer por más temporadas en la institución crema. Solo el tiempo dirá cuándo acabe oficialmente la relación entre el futbolista y el actual tricampeón del fútbol peruano.

Números de Álex Valera este 2026

Álex Valera ha disputado un total de 28 partidos con Universitario de Deportes en la Liga 1 2026, llegando a convertir 16 goles. Mientras que en la Copa Libertadores jugó seis encuentros y marcó en dos ocasiones.