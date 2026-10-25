Edison Flores y su dura autocrítica pese a triunfo de Universitario: "Hay cosas por mejorar"

Universitario de Deportes goleó 3-0 a Juan Pablo II y quedó a solo un punto del líder Sport Huancayo. Los cremas se hicieron fuertes de local y con goles de Edison Flores (60’), Gianluca Lapadula (65’) y Lisandro Alzugaray (87’), sacaron tres puntos valiosos que les permitieron escalar al segundo lugar del Torneo Clausura. No obstante, el popular 'Orejas' tomó la palabra tras el final del partido y dio una dura autocrítica sobre el rendimiento del equipo.

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Edison Flores y su dura autocrítica pese a triunfo de Universitario sobre Juan Pablo II

En declaraciones para L1 MAX, el volante merengue, autor del primer tanto en el Estadio Monumental, expresó su alegría por el resultado; sin embargo, precisó que, al jugar de locales y estando en plena recta final del campeonato, pudieron haber ganado por una diferencia más abultada. En ese sentido, señaló que aún quedan detalles por pulir para concretar el tan ansiado tetracampeonato.

"El partido en sí fue muy difícil, Juan Pablo II también está peleando cosas importantes. Estamos en casa, teníamos que ser agresivos, creo que el primer tiempo tuvimos varias ocasiones y no las pudimos concretar, pero me gustó el partido de todos mis compañeros. El equipo está bien. Obviamente, hay cosas por mejorar siempre, no nos quedamos con el triunfo solamente. Yo, particularmente, me quedo con la entrega de todo el equipo", dijo.

Universitario goleó a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura

De esta forma, Edison Flores dejó en claro que Universitario no debe conformarse únicamente con la victoria, sino que necesita seguir corrigiendo errores en esta recta decisiva del campeonato. El volante destacó la entrega de sus compañeros, pero reconoció que el equipo pudo ser más contundente ante Juan Pablo II.

Próximo partido de Universitario por el Torneo Clausura

Vale precisar que el próximo partido de Universitario está programado para el domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m., cuando visite en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Es necesario recalcar que el compromiso entre la 'U' y Sport Boys, correspondiente a la fecha 14, fue reprogramado para el miércoles 4 de noviembre debido a la procesión del Señor de los Milagros.