¿Quién es Matías Vega, el arquero de 40 años que fue la 'pesadilla' de la 'U' en el primer tiempo?

Matías Vega se convirtió en uno de los protagonistas del partido entre Universitario y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura. Aunque el conjunto crema terminó imponiéndose por 3-0, el experimentado arquero tuvo una destacada actuación durante el primer tiempo y evitó que los dirigidos por Fabián Bustos se adelantaran en el marcador. Sus intervenciones fueron claves para mantener con vida a su equipo antes del descanso.

El guardameta argentino, de 40 años, demostró toda su experiencia bajo los tres palos frente al elenco crema que generó varias ocasiones de peligro. Una de sus intervenciones más importantes llegó ante Alex Valera, quien tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador. Vega respondió con una gran atajada y frustró los intentos del cuadro merengue, que no encontró la manera de vencerlo durante la primera mitad.

¿Quién es Matías Vega, arquero de Juan Pablo II?

Matías Alejandro Vega nació el 18 de abril de 1986 en Rosario, Argentina, y se desempeña como arquero. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de distintos clubes del fútbol argentino, entre ellos Platense, Tiro Federal, Instituto, Atlanta, Aldosivi y Deportivo Riestra, entre otros.

Matías Vega fue de las figuras del Universitario vs Juan Pablo II

Cabe precisar que Vega llegó a Juan Pablo II en 2024, cuando el club competía en la Liga 2. El veterano portero formó parte del proceso que llevó al conjunto de Chongoyape a conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano. Desde entonces, ha afrontado el desafío de competir en la Liga 1, donde su experiencia se convirtió en un recurso importante para el equipo.

¿Cuánta puntuación obtuvo Matías Vega?

Pese a sus intervenciones, Matías Vega no pudo evitar la derrota de Juan Pablo II ante Universitario. Edison Flores, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray marcaron los goles con los que el cuadro crema selló el 3-0 definitivo. Sin embargo, el rendimiento del arquero durante el primer tiempo y una parte del segundo no pasaron desapercibidos pues tras el encuentro fue calificado con un 7.0 por Sofascore, siendo la puntuación más alta de su equipo.