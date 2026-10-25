Bryan Reyna y su deseo de enfrentar a Alianza Lima en la final de la Liga 1: "Finales son finales"

Universitario de Deportes goleó 3-0 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los cremas se hicieron fuertes de local y sacaron tres puntos de oro en un partido que marcó el regreso de Bryan Reyna, quien volvió a sumar minutos en el primer equipo. Tras el final del compromiso en el Monumental, el ‘Picante’ rompió su silencio y confesó su deseo de enfrentar a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026.

Bryan Reyna quiere revancha enfrentando a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026

En declaraciones a la prensa, el extremo de 28 años, con pasado blanquiazul en 2023, fue consultado sobre si le gustaría enfrentar a su ex equipo en la definición por el título nacional de la presente temporada, a lo que el futbolista asintió y confirmó que sería una revancha personal disputar la definición del campeonato ante los blanquiazules por la falta de minutos que tuvo durante su paso por el club.

"(Una final con Alianza, ¿lo mismo piensas tú?) Claro. Al final, yo creo que todos los equipos son buenos y finales son finales. (¿Una revancha sería jugar contra Alianza?) Sí, pero primero hay que salir campeón (del Clausura)", manifestó Reyna.

Asimismo, el atacante nacional habló sobre su presente en Universitario tras la llegada de Fabián Bustos y cuestionó los comentarios que surgieron en base a sus declaraciones por su poca participación durante la era de Héctor Cúper.

“Mucha gente habla, habla, habla, y no sabe lo que pasa en un futbolista. Yo no he tenido ningún problema polémico ni nada, sé a lo que vine. Yo estoy bien, me entreno muy bien, es por eso que he salido en lista y me han dado algunos minutos”, añadió.

¿Cómo le va a Bryan Reyna con Universitario de Deportes en 2026?

Bryan Reyna fue uno de los fichajes más llamativos de Universitario para este 2026 tras confirmarse su préstamo procedente de Belgrano de Córdoba. Sin embargo, el extremo no ha logrado tener los minutos esperados. Hasta el momento, disputó 11 partidos y no registra goles ni asistencias.