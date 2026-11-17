Juan 'Chiquito' Flores, exguardameta de Universitario de Deportes, llamó la atención al referirse a Leao Butrón durante su participación en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En una charla junto a Erick Delgado y Elejalder Godos, el exportero crema repasó algunos episodios de su trayectoria y compartió su opinión sobre los mejores arqueros del fútbol peruano, aunque sus declaraciones sobre el exguardameta de Alianza Lima terminaron generando polémica.

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Juan 'Chiquito' envió potente mensaje para Leao Butrón por el descenso de Alianza Lima en 2020

La conversación tomó otro rumbo cuando Farfán incluyó a Butrón en su lista de los mejores arqueros peruanos. "Para mí, Leao Butrón", expresó la 'Foquita'. No obstante, 'Chiquito' mostró su desacuerdo y cuestionó que un guardameta que defiende los colores de un equipo grande pueda terminar involucrado en la lucha por evitar el descenso.

“ Me parece un buen arquero, pero cuando uno tapa en un equipo grande no puede pelear el descenso. Es la verdad, hermano ”, expresó el ahora conductor de programa vía streaming.

Las declaraciones de Flores provocaron reacciones entre los conductores e invitados del podcast, quienes cuestionaron su postura. Pese a ello, el exarquero defendió su opinión y lanzó una interrogante: “O sea, ¿un equipo grande puede pelear la baja?”.

Juan 'Chiquito' recordó el descenso de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Enfocados

En esa misma línea, 'Chiquito' aseguró que mantiene una buena amistad con Butrón y descartó cualquier tipo de enfrentamiento entre ambos. " Es mi causa ", manifestó al recordar los años en los que compartieron convocatoria en la selección peruana.

Finalmente, el exfutbolista también trajo a colación la Copa Kirin, certamen que la Bicolor conquistó en tres oportunidades. Al recordar aquella etapa, destacó que Butrón ocupaba el puesto de suplente cuando él era convocado como arquero titular. "Él era mi suplente. No puedes poner tú a un buen arquero por un año", sentenció.

Trayectoria de Juan 'Chiquito' Flores