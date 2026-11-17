Alianza Lima se prepara para la gran final de la Liga 1 2026. Sin embargo, también mueve sus fichas para el mercado de fichajes del 2027, por lo que negocia con un exjugador de Academia Cantolao para la siguiente temporada: estamos hablando de Jesús Castillo.

PUEDES VER: Pablo Guede tomó drástica medida con Alianza Lima de cara al partido contra FC Cajamarca

Alianza Lima busca firmar a exfutbolista de Academia Cantolao para la Liga 1 2027

El periodista Ernesto Macedo reveló que Castillo tiene conversaciones muy avanzadas para prolongar su vínculo con Alianza hasta la temporada 2028, dado que su contrato vence en diciembre de 2026.

Alianza Lima negocia la renovación de Jesús Castillo hasta 2028

“El volante nacional Jesús Castillo tiene acuerdo para renovar por dos años con Alianza Lima, hasta fines de 2028. Termina contrato esta temporada con el equipo íntimo”, afirmó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Es importante señalar que Jesús Castillo ha sido considerado por Pablo Guede como una de las piezas clave del equipo en su pelea por el título de la Liga 1 2026, por lo que su renovación se perfila como oficial.

¿Cómo le va a Jesús Castillo en Alianza Lima?

Castillo inició su recorrido en el fútbol en las divisiones menores de Alianza, donde pasó de la categoría Sub-20 al equipo de reserva. No obstante, ante las pocas oportunidades en el plantel principal, fichó por Academia Cantolao en 2017 y en 2023 regresó a la escuadra blanquiazul.

Desde entonces y hasta 2026, el centrocampista peruano ha sobresalido como uno de los futbolistas más destacados de la plantilla, por lo que su continuidad sigue vigente. En total, el jugador de 30 años ha disputado 115 partidos, en los que marcó 3 goles y entregó 10 asistencias.