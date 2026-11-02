Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación fecha 4 y dónde ver partidos

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 no se detiene y este fin de semana se jugarán los partidos de la fecha cuatro de la fase regular. Recordemos que todos los encuentros se disputan en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y a continuación conocerás más detalles de una nueva jornada de este apasionante campeonato.

Universitario de Deportes es el único equipo que ha ganado todos los sets que ha disputado por lo que es el líder del certamen. Ahora el rival a vencer en esta cuarta presentación oficial será Rebaza Acosta, que lleva dos victorias.

Por su parte, Alianza Lima no ha mostrado su mejor versión en sus primeros encuentros, pero ha ganado los tres partidos, aunque dos a cinco sets. Géminis será el equipo que buscará cortar la racha del actual tricampeón peruano.

Finalmente, los otros candidatos al título como Universidad San Martín y Regatas Lima se enfrentarán a Deportivo Wanka y la selección peruana Sub 19.

Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, sede del torneo

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sábado 7 de noviembre

14.45 | Deportivo Soan vs Olva Latino

17.00 | U. San Martín vs Deportivo Wanka

19.00 | Universitario vs Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre