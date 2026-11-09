Alianza Lima se mantiene invicto en la Liga Peruana de Vóley 2026-27, pero no está dejando buenas sensaciones. Sobre todo porque se está exigiendo para derrotar a sus rivales y en los cuatro partidos que ha jugado, ha perdido seis sets y dos de esos encuentros se fueron hasta los cinco parciales.

Recientemente, las blanquiazules se impusieron por 3-1 a Deportivo Géminis y una de sus figuras, Flavia Montes, señaló que no se encuentran conformes con lo que han hecho y que se encuentran trabajando día a día para que las cosas salgan mejor de lo que esperan en la cancha.

En diálogo con 'La cátedra deportes', la central señaló cuál fue la clave para darle vuelta a Géminis tras empezar perdiendo: "La clave fue los ánimos. En el centro nos juntábamos y conversábamos para fallar menos y si fallábamos, la compañera estaba al lado de la otra".

Luego, añadió: "Me siento feliz. En verdad, todas mis compañeras me apoyan, nos apoyamos, es mutuo y eso es lo que me mantiene feliz para poder seguir trabajando y ayudando en lo que más pueda".

Flavia Montes llegó a Alianza Lima de la USMP.

Tras ser consultada sobre el rendimiento que está teniendo Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley, Flavia Montes subrayó que no se encuentran nada conformes.

" No estamos conformes. Si no, seríamos conformistas . Igual tenemos que seguir trabajando, estudiándonos y sabiendo en qué estamos fallando para poder mejorar los entrenamientos y así aplicarlo en los partidos", comentó.

Después, añadió: "Estamos trabajando día a día para que sigan saliendo las cosas mejor. Todos los equipos salen a jugar muy bien contra nosotras, eso lo sabemos, pero nosotras también venimos trabajando duro para eso, porque sabemos lo que nos vamos a encontrar".

Finalmente, no quiso entrar a temas de qué cosas podría cambiar para ayudar al equipo, porque eso es trabajo del entrenador: "No podría decir qué se podría cambiar. Eso ya son temas del comando técnico, pero nosotras vamos a seguir trabajando. No hay ningún día que no demos el 100% en los entrenamientos. A veces se nos complica, sí, pero es parte de".