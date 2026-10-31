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Cerro Porteño vs. Olimpia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver clásico de Paraguay
Sigue el minuto a minuto del partido Cerro Porteño vs. Olimpia por una nueva edición del clásico de la Liga Paraguaya, este domingo 1 de noviembre.
No te pierdas el clásico entre Cerro Porteño vs. Olimpia por la fecha número 17 del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, desde el estadio ueno La Nueva Olla. Tarde emocionante de este domingo 1 de noviembre, y a continuación te contamos el horario y canal de transmisión para que disfrutes de este partidazo en tierra guaraní.
'El Ciclón' llega luego de haber derrotado 3-1 a Sportivo San Lorenzo y está obligado a ganar si quiere cortar distancia con el líder, que precisamente es la 'O'. Los de Barrio Obrero tienen 24 unidades y marchan en la séptima casilla de la tabla de posiciones, por lo que no tienen margen de error.
Por su parte, Olimpia tiene un total de 33 puntos y es el puntero de la Liga Paraguaya. El 'Decano' acaba de derrotar 3-2 a Sportivo Ameliano y acumula 12 encuentros consecutivos sin perder en la Primera División de su país. Por ello, es claro candidato a llevarse el título nacional esta temporada.
Olimpia va por los tres puntos ante Cerro.
¿Cuándo juega Cerro Porteño vs Olimpia por el Superclásico de Paraguay?
El partido entre Cerro Porteño vs Olimpia se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Primera División de Paraguay. El escenario será el estadio ueno La Nueva Olla, ubicado en Asunción.
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Olimpia?
Te brindamos la hora dependiendo de tu país:
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Cerro Porteño vs Olimpia EN VIVO?
La transmisión del encuentro entre Cerro Porteño y Olimpia estará disponible en Perú a través de Tigo Sports. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online mediante la plataforma de streaming del mismo canal, y en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.
Cerro Porteño vs Olimpia: últimos cinco clásicos
- Olimpia 2-1 Cerro Porteño
- Olimpia 3-0 Cerro Porteño
- Cerro Porteño 0-1 Olimpia
- Cerro Porteño 1-1 Olimpia
- Olimpia 2-3 Cerro Porteño
Cerro Porteño vs Olimpia: posibles alineaciones
Cerro Porteño: Ángel Martínez, Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla, Blás Riveros, Jorge Morel, Carlos Chena, César Bobadilla, Mateo Klimowicz, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.
Olimpia: Gastón Olveira, Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez, Alex Franco, Richard Ortiz, Eduardo Delmás, Fernando Cardozo, Gabriel Ávalos y Romeo Benítez.
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