¿Christian Cueva seguirá en Sport Boys para la próxima temporada? Esto dijo el 'Aladino' sobre su futuro

Sport Boys recibió la visita de UTC en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 16 del Torneo Clausura, donde el elenco local no pudo aprovechar su condición de local y terminó empatando, un resultado que lo aleja del sueño de conseguir un cupo para una competición internacional. En ese sentido, el conjunto rosado deberá comenzar a prepararse para la próxima temporada de la Liga 1, y una de las principales dudas pasa por el futuro de Christian Cueva.

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Al respecto, el propio 'Aladino', en conversación con los medios de comunicación, brindó detalles sobre su estadía en el primer puerto. Como se sabe, el volante se encuentra en Boys en calidad de préstamo procedente de Juan Pablo II, por lo que, al finalizar la temporada, deberá regresar a Chongoyape si no se llega a un acuerdo.

¿Christian Cueva seguirá en Sport Boys para la próxima temporada?

El jugador fue consultado sobre si seguirá en Boys para la siguiente temporada. De acuerdo al volante, esta situación no depende de él porque a pesar que le gusta estar vistiendo la camiseta rosado, por todo lo que representa, él mantiene aún vínculo con Juan Pablo II. "¿Hay una posible renovación con el club para el año que viene? En realidad, tengo contrato con Juan Pablo, así que de eso no sé", fueron las primeras declaraciones del volante tras la pregunta.

Sin embargo, dejó en claro que está contento en el equipo por sobre todo por el recibimiento de la hinchada. "Como he dicho, estoy muy contento de haber llegado al Boys. Estoy feliz por cómo me recibieron los hinchas del Callao. El club en sí es maravilloso y, nada, estoy feliz de haber estado este tiempo acá y de terminar de la mejor manera", complementó.

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Es en este sentido que el futuro de Christian Cueva en Sport Boys aún no está definido, pues, a pesar del cariño que la hinchada rosada le tiene al jugador, la situación podría tomar un rumbo diferente. Por ello, el club deberá evaluar bien sus opciones si quiere realizar una gran campaña el próximo año, cuando celebre su centenario.

Rendimiento de Christian Cueva en Sport Boys

Durante el Torneo Clausura 2026, Christian Cueva disputó 12 partidos con Sport Boys, en los que registró cuatro goles y tres asistencias. Estas cifras reflejan su aporte ofensivo al equipo rosado durante el campeonato.