Ex Sao Paulo apunta a ser flamante fichaje de Sport Boys para 2027: “Contrato”

Sport Boys se prepara con todo para lo que será su centenario y, por ello, buscará los mejores nombres para conseguir importantes hazañas en la Liga 1 2027. Bajo este contexto, el cuadro rosado intentará incorporar a un exjugador del Sao Paulo de Brasil como fichaje: se trata de Christian Cueva.

Sport Boys busca incorporar a Christian Cueva para su centenario

De acuerdo con información del periodista Ernesto Macedo, el club chalaco ya inició conversaciones con 'Aladino', debido a que el volante está próximo a finalizar su préstamo. Por ello, deberá evaluar si continúa su carrera en Sport Boys bajo esa modalidad o si llega como agente libre, teniendo en cuenta que Cueva mantiene contrato con Juan Pablo II hasta 2027.

“Sport Boys ya inició las conversaciones con Christian Cueva para que siga en el Centenario, ya que termina su préstamo a fines de este año con Sport Boys. El volante nacional tiene contrato con Juan Pablo el 2027, en evaluación si es préstamo o libre a SBA”.

Sport Boys inició conversaciones con Christian Cueva

Rendimiento de Christian Cueva en Sport Boys

El jugador nacional, en lo que va de la temporada con Boys, lleva 4 goles y 3 asistencias en 11 partidos del Torneo Clausura de la Liga 1, y es uno de los goleadores del equipo en esta segunda parte del año.

¿Cómo le fue a Christian Cueva en Sao Paulo?

Durante su paso por el Sao Paulo de Brasil, Christian Cueva disputó 87 partidos oficiales, en los que anotó 19 goles y registró 17 asistencias. El mediocampista peruano tuvo una destacada participación en el conjunto brasileño, donde incluso llegó a vestir la emblemática camiseta número 10.

Próximo partido de Sport Boys

Sport Boys se prepara para afrontar su próximo desafío en el Torneo Clausura 2026. Los rosados visitarán a UTC Cajamarca este domingo 8 de noviembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 16 del campeonato.