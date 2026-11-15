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Sport Boys confirmó nueve bajas de último minuto para partido ante Comerciantes Unidos: "Tratamiento"
Mediante un comunicado, Sport Boys confirmó que afrontará su último partido del Torneo Clausura con nueve sensibles ausencias.
Sport Boys visitará HOY, domingo 15 de noviembre a su similar de Comerciantes Unidos por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los rosados buscan cerrar el año de la mejor forma y empezar a planificar la campaña de su centenario para el 2027; no obstante, en las últimas horas se confirmó que el cuadro chalaco afrontará este último compromiso con nueve sensibles bajas.
Sport Boys confirma nueve bajas de último minuto para partido ante Comerciantes Unidos
A través de un comunicado, el cuadro chalaco confirmó las ausencias de los siguientes futbolistas para el duelo que se llevará a cabo en unas horas:
- Diego Melián: desgarro miotendinoso en recto anterior.
- Carlos Zambrano: luxación acromioclavicular.
- Emilio Saba: desgarro fibrilar en aductor y glúteo.
- Mathias Llontop: talalgia post contusión.
- Gustavo Dulanto: fractura de primer ortejo.
- Christian Cueva: distensión en aductor.
- Yuriel Celi: distensión isquiotibial.
- Pablo Erustes: tendinitis aquílea.
- Percy Liza: periostitis postraumática del peroné
Sport Boys confirmó 9 bajas de último minuto para el partido ante Comerciantes Unidos
Los mencionados jugadores no viajaron con el plantel a Cutervo y se perderán el partido en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, mientras el departamento médico del club viene supervisando cada uno de los casos para sus respectivos tratamientos.
De esta manera, Sport Boys afrontará su último compromiso de la temporada con un plantel considerablemente mermado por las lesiones, en un partido donde buscará despedirse del Torneo Clausura con un resultado positivo.
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