Comerciantes Unidos busca dar el batacazo firmando a campeón de Copa Sudamericana: “Todo acordado”

A falta de una fecha para terminar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Comerciantes Unidos se quedó prácticamente sin opciones de llegar a un torneo internacional. Las 'Águilas de Cutervo' se ubican en el puesto 13 de la tabla acumulada con 37 puntos, lejos de las zonas de clasificación. Por tal motivo, la directiva se ha trazado como objetivo lograr un papel más protagónico en el 2027 y ya viene trabajando en la conformación de su plantel.

En ese sentido, en las últimas horas se reveló que el club busca dar un golpe sobre la mesa al asegurar a un futbolista campeón de la Copa Sudamericana para la próxima temporada.

Comerciantes Unidos busca dar el batacazo firmando a campeón de la Copa Sudamericana

Según información de Alejandro Ruilova, periodista del portal Teradeportes de Ecuador, Comerciantes Unidos busca extender su vínculo con Jhon Jairo Sánchez, campeón de la Copa Sudamericana en 2019 con Independiente del Valle. De acuerdo con el citado comunicador, existen conversaciones avanzadas entre ambas partes y todo haría indicar que el extremo seguiría en Cutervo por una temporada más.

"El atacante ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez continuaría su carrera en el fútbol peruano tras sus destacadas actuaciones con la camiseta de Comerciantes Unidos. Según investigaciones ,el futbolista tendría todo acordado para extender su vínculo contractual por una temporada más", publicó Ruilova en su cuenta de X.

Comerciantes Unidos busca renovar contrato con Jhon Jairo Sánchez. Foto: Comerciantes Unidos

De esta manera, Comerciantes Unidos busca mantener una de sus principales piezas ofensivas de cara a la próxima temporada, con la intención de elevar su nivel competitivo y pelear por un lugar en los torneos internacionales. Ahora, las negociaciones deberán llegar a buen puerto para que Jhon Jairo Sánchez continúe defendiendo los colores del conjunto de Cutervo en la Liga 1 2027.

¿Cómo le va a Jhon Jairo Sánchez en Comerciantes Unidos?

Desde su llegada al equipo en agosto del presente año, procedente de Guaraní, Jhon Jairo Sánchez ha tenido constante participación en el equipo que hoy dirige el ‘Pampa’ Biaggio, siendo uno de los habituales titulares. Hasta el momento, el futbolista de 27 años registra 2 goles en 11 partidos jugados.