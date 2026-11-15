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Alianza Lima y lo que necesita para salir campeón de la Liga 1 sobre Universitario

Alianza Lima aún puede salir campeón de la Liga 1 sobre Universitario. Revisa qué resultados necesita.

Francisco Esteves
Alianza Lima y lo que necesita para salir campeón de la Liga 1.
Alianza Lima y lo que necesita para salir campeón de la Liga 1.
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Alianza Lima no podrá salir campeón del fútbol peruano sin jugar los playoffs de la Liga 1 debido a que no logró hacerse con el Torneo Clausura del fútbol peruano. En ese sentido, el elenco blanquiazul necesita ciertos resultados para llevarse el título nacional esta temporada.

Alianza Lima y una fuerte noticia.

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Como sabemos, los íntimos no podrán salir campeones nacionales sin necesidad de playoffs porque no pudieron hacerse con el segundo torneo de la temporada. Por ello, ahora tendrán que ganarle la final a uno de los rivales que saldrán entre Universitario, Sport Huancayo, y Sporting Cristal.

Por ello, lo único que necesita Alianza Lima para salir campeón de la Liga 1 es ganar las dos finales contra el club que clasifique. De esa manera podrá ganar una nueva estrella para su palmarés, quitándole la hegemonía a Universitario de Deportes.

Alianza Lima

Alianza Lima busca el títtulo nacional

Recordemos que los merengues hoy en día están bajo el mando de Fabián Bustos, luego de la partida de Héctor Cúper, por lo que buscarán mejorar en la recta final. Recordemos que los merengues están buscando en tetracampeonato.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima juega el sábado 21 de noviembre con FC Cajamarca a las 3.30 p. m. en horario peruano. La transmisión del del encuentro será mediante la señal de L1 MAX vía DSPORTS y Movistar deportes.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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