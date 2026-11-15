- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Sullana
- España vs Inglaterra
- Francia vs Turquía
- Juan Pablo II vs Garcilaso
- Comerciantes U. vs Boys
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima a un paso de perder el título de Primera División del 2026: hinchas en colapso
Alianza Lima está a nada de perder el título de la Primera División del fútbol peruano por una contundente razón. A continuación te explicamos.
Alianza Lima sabe que sus hinchas quieren alegrías en esta última parte de la temporada, sobre todo con el título de la Liga 1 en juego. Sin embargo, todo apunta a que el cuadro blanquiazul terminará perdiendo la Primera División a manos de Universitario de Deportes. A continuación, te contamos todos los detalles.
PUEDES VER: Alianza Lima anuncia incorporación de ex Cristal de más de un millón de euros: "Está de vuelta"
El cuadro blanquiazul quiere llevarse el título de la Liga 1, pero para ello debe vencer a Universitario, Sporting Cristal, o Sport Huancayo en la gran final. En medio de ello, surgió una fuerte problemática en cuanto al plantel que viene jugando la Liga Femenina.
Alianza Lima cerca de perder el título
Resulta que Alianza Lima viene de perder 3-0 con universitario de Deportes en el Estadio Monumental y tiene casi sentenciado su destino, ya que debe ganar por 4 goles para poder llevarse el título del Torneo Clausura.
Alianza Lima y Universitario definen al campeón de la Liga Femenina 2026.
Si no lo consigue, Universitario de Deportes saldrá campeón del Torneo Clausura y se proclamará automáticamente monarca de la Liga Femenina, ya que previamente se hizo con el Torneo Apertura. Por ello, el elenco blanquiazul pende de un hilo en estos momentos.
Si Alianza Lima da la vuelta, cosa que parece imposible, obligará a la 'U' a jugar la gran final de la Liga Femenina en partidos de ida y vuelta. Sin embargo, de momento todo apunta a que los merengues se harán con el título nacional.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90