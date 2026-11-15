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Alianza Lima a un paso de perder el título de Primera División del 2026: hinchas en colapso

Alianza Lima está a nada de perder el título de la Primera División del fútbol peruano por una contundente razón. A continuación te explicamos.

Francisco Esteves
Alianza Lima y una fuerte noticia.
Alianza Lima y una fuerte noticia.
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Alianza Lima sabe que sus hinchas quieren alegrías en esta última parte de la temporada, sobre todo con el título de la Liga 1 en juego. Sin embargo, todo apunta a que el cuadro blanquiazul terminará perdiendo la Primera División a manos de Universitario de Deportes. A continuación, te contamos todos los detalles.

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El cuadro blanquiazul quiere llevarse el título de la Liga 1, pero para ello debe vencer a Universitario, Sporting Cristal, o Sport Huancayo en la gran final. En medio de ello, surgió una fuerte problemática en cuanto al plantel que viene jugando la Liga Femenina.

Alianza Lima cerca de perder el título

Resulta que Alianza Lima viene de perder 3-0 con universitario de Deportes en el Estadio Monumental y tiene casi sentenciado su destino, ya que debe ganar por 4 goles para poder llevarse el título del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima y Universitario definen al campeón de la Liga Femenina 2026.

Si no lo consigue, Universitario de Deportes saldrá campeón del Torneo Clausura y se proclamará automáticamente monarca de la Liga Femenina, ya que previamente se hizo con el Torneo Apertura. Por ello, el elenco blanquiazul pende de un hilo en estos momentos.

Si Alianza Lima da la vuelta, cosa que parece imposible, obligará a la 'U' a jugar la gran final de la Liga Femenina en partidos de ida y vuelta. Sin embargo, de momento todo apunta a que los merengues se harán con el título nacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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