El fin de una era en el 'Pedacito de Cielo'. A través de sus redes sociales, el entrenador argentino Lisandro Greppo anunció que no seguirá al mando de Deportivo Garcilaso para la próxima temporada de la Liga 1. El estratega confirmó su salida del cuadro cusqueño con un sentido y extenso mensaje dirigido a sus jugadores y a la hinchada que apoyó su gestión durante el tiempo que tuvo el equipo a su cargo.

Lisandro Greppo anunció su salida de Deportivo Garcilaso con sentido mensaje

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el estratega de 49 años dedicó unas palabras de despedida y agradecimiento a todos los que apoyaron su trabajo tanto como asistente a inicios de año como director técnico en julio: "Hoy me toca cerrar una de las etapas más maravillosas y enriquecedoras de mi vida. Me voy con el corazón lleno de gratitud tras un año inolvidable defendiendo estos colores", inició en su pronunciamiento.

" Quiero agradecer profundamente a mis jugadores. Gracias por su entrega absoluta en cada entrenamiento, por su profesionalismo y por dejar hasta la última gota de sudor en la cancha . Ustedes fueron los verdaderos artífices de cada alegría y demostraron lo que significa tener hambre de gloria y amor propio, logrando la mejor campaña de Garci en la Liga 1", añadió.

Lisandro Greppo anunció su salida de Deportivo Garcilaso. Foto: Instagram Lisandro Greppo / Captura Ernesto Macedo.

" A la gente, simplemente gracias por ser el motor de este equipo, su aliento incondicional en el Inca Garcilaso de la Vega, bajo el sol o la lluvia, y su acompañamiento en cada plaza del país nos hicieron sentir invencibles . Ustedes son el alma celeste y llevaré por siempre en mi corazón cada palabra de aliento en las calles (…) los llevaré siempre en mi corazón", finalizó.

Lisandro Greppo se despidió de Deportivo Garcilaso. Foto: Instagram Lisandro Greppo / Captura Ernesto Macedo

De esta manera, Lisandro Greppo pone fin a su etapa en Deportivo Garcilaso tras un año en el que fue parte de la mejor campaña en la historia del club en la Liga 1. Ahora, el cuadro cusqueño deberá definir quién asumirá las riendas del equipo para la temporada 2027.

Números de Lisandro Greppo con Deportivo Garcilaso

Vale precisar que Lisandro Greppo llegó al 'Rico Garci' a principios del presente año como asistente técnico de Sebastián Domínguez y dirigió de forma interina por dos partidos, para luego ser ratificado como entrenador principal. En total, Greppo terminó dirigiendo 14 encuentros con un saldo de siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

A falta de una fecha para el final de temporada, Greppo deja a Real Garcilaso en el cuarto puesto de la tabla acumulada con 56 puntos y con presencia asegurada en un torneo internacional para el próximo año, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana, el certamen exacto se conocerá tras el cierre del Clausura.