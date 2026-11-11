Capitán de Bolivia reveló por qué decidieron jugar con Perú en Matute: "Para ir planificando"

La selección boliviana enfrentará a Perú y Ecuador por la fecha internacional FIFA de noviembre. No obstante, ninguno de estos dos encuentros será en territorio boliviano, sino que frente a la Bicolor jugarán en el Estadio Alejandro Villanueva y contra la Tricolor, será en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

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¿Qué dijo Carlos Lampe sobre el Perú vs Bolivia?

Y detrás de estas decisiones hay un porqué. De acuerdo con Carlos Lampe, capitán y mítico arquero de la selección boliviana, decidieron jugar ante estos equipos sudamericanos fuera de su país para acostumbrarse a las visitas en las próximas eliminatorias.

“Vamos a enfrentarnos con dos selecciones sudamericanas que los enfrentamos habitualmente en las Eliminatorias. Vamos a poner todo empeñó para hacer un buen partido, para ir planificando como la selección puede jugar de visita , algo que también hemos hecho anteriormente. Por ahí hemos sacado algún resultado bueno y eso va a servir de mucho para que el cuerpo técnico saque las conclusiones de los chicos que recién han venido”, empezó declarando Carlos Lampe para la prensa local.

Luego, añadió que los partidos ante Perú y Ecuador ayudarán a que la selección de Bolivia se vuelva un equipo bastante competitivo y puedan clasificar al próximo Mundial.

“Uno siempre quiere ganar juegue dónde juegue contra quien juegue. La verdad que estos partidos nos deben servir, que se puede ver una selección competitiva, como se ha visto, y que podamos ser protagonistas porque el objetivo de todos es clasificar al Mundial”, siguió el portero.

Finalmente, decidió referirse a si se retirará de la selección o seguirá defendiendo a la Verde: “El próximo año voy a seguir jugando. Me siento bien físicamente y veremos si llego a seguir aportando a la selección porque mientras que pueda guiar a los chicos, siempre estaré encantado”.