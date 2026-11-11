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Capitán de Bolivia reveló por qué decidieron jugar con Perú en Matute: "Para ir planificando"

Carlos Lampe brindó detalles de por qué decidieron jugar con la selección peruana en Matute como visitante.

Gary Huaman
Carlos Lampe estará presente en el Perú vs Bolivia.
Carlos Lampe estará presente en el Perú vs Bolivia. | Foto: composición Líbero
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La selección boliviana enfrentará a Perú y Ecuador por la fecha internacional FIFA de noviembre. No obstante, ninguno de estos dos encuentros será en territorio boliviano, sino que frente a la Bicolor jugarán en el Estadio Alejandro Villanueva y contra la Tricolor, será en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

La selección peruana enfrentará a Bolivia en Matute.

PUEDES VER: Canal confirmado del Perú vs Bolivia por el amistoso internacional fecha FIFA

¿Qué dijo Carlos Lampe sobre el Perú vs Bolivia?

Y detrás de estas decisiones hay un porqué. De acuerdo con Carlos Lampe, capitán y mítico arquero de la selección boliviana, decidieron jugar ante estos equipos sudamericanos fuera de su país para acostumbrarse a las visitas en las próximas eliminatorias.

Vamos a enfrentarnos con dos selecciones sudamericanas que los enfrentamos habitualmente en las Eliminatorias. Vamos a poner todo empeñó para hacer un buen partido, para ir planificando como la selección puede jugar de visita, algo que también hemos hecho anteriormente. Por ahí hemos sacado algún resultado bueno y eso va a servir de mucho para que el cuerpo técnico saque las conclusiones de los chicos que recién han venido”, empezó declarando Carlos Lampe para la prensa local.

Luego, añadió que los partidos ante Perú y Ecuador ayudarán a que la selección de Bolivia se vuelva un equipo bastante competitivo y puedan clasificar al próximo Mundial.

Uno siempre quiere ganar juegue dónde juegue contra quien juegue. La verdad que estos partidos nos deben servir, que se puede ver una selección competitiva, como se ha visto, y que podamos ser protagonistas porque el objetivo de todos es clasificar al Mundial”, siguió el portero.

Finalmente, decidió referirse a si se retirará de la selección o seguirá defendiendo a la Verde: “El próximo año voy a seguir jugando. Me siento bien físicamente y veremos si llego a seguir aportando a la selección porque mientras que pueda guiar a los chicos, siempre estaré encantado”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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