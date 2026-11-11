¿Los convocados de Alianza Lima se perderán el Perú vs Bolivia? Esto es lo que se sabe

Estamos a tan solo dos días para el Perú vs Bolivia y una de las grandes incógnitas sobre este encuentro es saber si es que finalmente Marco Huamán y Jairo Vélez, futbolistas de Alianza Lima, serán desconvocados o sí serán tomados en cuenta por el entrenador Mano Menezes para el duelo ante La Verde de este viernes en Matute.

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Sucede que el pasado 8 de noviembre, el cuadro blanquiazul compartió un parte médico en el que señaló que el defensor sufre de un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo, mientras que el volante recibió un golpe en el muslo derecho en su último partido y los exámenes arrojaron que tenía una distención traumática vasto externo.

A pesar de ello, ambos futbolistas se presentaron el lunes en las instalaciones de Videna para estar junto a los demás convocados de la selección peruana. Sin embargo, desde entonces, no han entrenado a la par de sus compañeros y han estado haciendo gimnasio.

¿Marco Huamán y Jairo Vélez jugarán el Perú vs Bolivia?

Recientemente, el periodista Marcello Merizalde informó que Marco Huamán y Jairo Vélez, junto a Wilder Cartagena, continuaron realizando sesiones de gimnasio este miércoles 11 de noviembre y que es muy probable que no sumen minutos ante Bolivia . De esta manera, los futbolistas de Alianza Lima tendrán tiempo para recuperarse y llegar en óptimas condiciones a la definición del título nacional con su equipo. Es preciso resaltar que la selección peruana aún no ha emitido ningún comunicado sobre ambos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Bolivia por la fecha FIFA?

El amistoso internacional entre Perú vs Bolivia está pactado para este viernes 13 de noviembre del 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva y este choque arrancará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora boliviana). La transmisión de este encuentro estará a cargo de América TV y América TV GO.



