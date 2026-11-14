Araujo envió potente mensaje sobre la actualidad de Cristal: "Otros quisieran estar en nuestra posición"

Sporting Cristal se prepara para lo que será la final de la Copa de la Liga ante Alianza Atlético. El encuentro, que se disputará este domingo, promete emociones. En este contexto, la campaña que han realizado los celestes desde la llegada de Roberto Mosquera ha dado de qué hablar. Uno de los que se pronunció fue Miguel Araujo, quien no dudó en dejar un contundente mensaje al señalar que muchos equipos del campeonato quisieran estar en el lugar que ocupa actualmente Cristal.

Miguel Araujo envió potente mensaje sobre la actualidad de Sporting Cristal

En conversación con los medios, el defensor primero empezó hablando sobre el partido de este domingo, señalando que esta final es importante para el equipo y que se mantienen enfocado en ello. “Mañana es una final, es un campeonato, un torneo”.

Además, Araujo fue claro al señalar que otros equipos quisieran estar en su lugar, pero que ahora a ellos, les toca y pelear por sus objetivos. “ Otros equipos que quisieran estar en nuestra posición, pero nos toca pelear y sumar ”, expresó para las cámaras de Jax Latin Media.

Miguel Araujo habló sobre la final de la Copa de la Liga

De esta manera, el zaguero se mostró confiado en que, al final de la temporada, habrán logrado los objetivos trazados, teniendo en cuenta que Sporting Cristal todavía se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Sporting Cristal la final de la Copa de la Liga?

Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Atlético este domingo 15 de noviembre por la final de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD Mansiche de Trujillo y contará con transmisión de América TV, América tvGO y Bicolor+.