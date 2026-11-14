Maxloren Castro deja firme respuesta sobre presunta salida de Sporting Cristal: "Estoy tranquilo"

El futuro de Maxloren Castro vuelve a generar expectativa en Sporting Cristal. El joven futbolista rimense ha despertado el interés de posibles clubes del extranjero gracias a sus actuaciones y su proyección futbolística. Luego de destacar con la selección peruana, el extremo fue consultado sobre los rumores de una eventual salida del fútbol nacional y sorprendió con su respuesta, dejando abierta la posibilidad de que su futuro pueda tomar otro rumbo.

En declaraciones recientes a las imágenes de Jax Latin Media, el atacante celeste evitó profundizar sobre las supuestas ofertas que tendría del exterior y dejó en claro que, por ahora, su prioridad es mantenerse enfocado en sus compromisos deportivos. "Ah, bueno, yo estoy tranquilo, estoy enfocado ahorita en el partido, en lo que tengo que hacer y bueno, ya después se verá qué hay, ¿no?", manifestó cuando le preguntaron por su futuro.

(VIDEO: Jax Latin Media)

De esta manera, Maxloren Castro no descartó una posible transferencia internacional, aunque tampoco confirmó que exista una propuesta concreta sobre la mesa. El futbolista prefiere concentrarse en su presente y seguir demostrando sus condiciones dentro del campo, mientras su nombre continúa vinculado con el mercado de fichajes del extranjero. Su proyección lo convierte en uno de los jugadores jóvenes que despiertan mayor atención en el entorno celeste.

Maxloren Castro habló sobre la definición del Torneo Clausura con Sporting Cristal

Castro reconoció que las posibilidades del equipo también estarán condicionadas por lo que suceda en los demás encuentros. "Bueno, eso depende ya del resultado de los equipos que se enfrentan ahora y nosotros solamente estamos en espera y a hacerlo lo que sabemos hacer", señaló.

Así, mientras los rumores sobre una posible salida al extranjero continúan alrededor de su nombre, Maxloren Castro mantiene la concentración en Sporting Cristal. El atacante buscará seguir aportando al equipo rimense y cerrar de la mejor manera sus compromisos deportivos, en medio de la expectativa que despierta su futuro profesional.