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Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 7 de octubre: a qué hora juega, cuál es el pozo millonario y resultados

Conoce el horario del sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 7 de octubre, el monto del Pozo Millonario y cuáles serán los números ganadores de esta edición.

Angie De La Cruz
Sigue el sorteo EN VIVO de la Tinka de HOY, miércoles 7 de octubre y consulta los resultados.
Sigue el sorteo EN VIVO de la Tinka de HOY, miércoles 7 de octubre y consulta los resultados. | Composición: Líbero/Intralot
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Este miércoles 7 de octubre de 2026, La Tinka vuelve con una nueva edición y su atractivo Pozo Millonario de S/31′503,945. Conoce a qué hora se realizará el sorteo, cómo seguirlo EN VIVO y cuáles serán los números ganadores del jugoso premios, Sí o Sí y boliyapa. ¡Mucha suerte!

El sorteo de La Tinka del domingo 4 de octubre de 2026 se realizó a las 10:50 p. m.

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores del Pozo Millonario, Boliyapa y Sí o Sí

¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?

Puedes jugar La Tinka hasta las 9:50 p. m., antes del inicio del sorteo de este miércoles 7 de octubre. Por ello, se recomienda realizar la compra de tu jugada con anticipación para evitar inconvenientes y asegurar tu participación en el sorteo.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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