Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 7 de octubre: a qué hora juega, cuál es el pozo millonario y resultados

Este miércoles 7 de octubre de 2026, La Tinka vuelve con una nueva edición y su atractivo Pozo Millonario de S/31′503,945. Conoce a qué hora se realizará el sorteo, cómo seguirlo EN VIVO y cuáles serán los números ganadores del jugoso premios, Sí o Sí y boliyapa. ¡Mucha suerte!

¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?

Puedes jugar La Tinka hasta las 9:50 p. m., antes del inicio del sorteo de este miércoles 7 de octubre. Por ello, se recomienda realizar la compra de tu jugada con anticipación para evitar inconvenientes y asegurar tu participación en el sorteo.