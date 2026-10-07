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Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 7 de octubre: a qué hora juega, cuál es el pozo millonario y resultados
Conoce el horario del sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 7 de octubre, el monto del Pozo Millonario y cuáles serán los números ganadores de esta edición.
Este miércoles 7 de octubre de 2026, La Tinka vuelve con una nueva edición y su atractivo Pozo Millonario de S/31′503,945. Conoce a qué hora se realizará el sorteo, cómo seguirlo EN VIVO y cuáles serán los números ganadores del jugoso premios, Sí o Sí y boliyapa. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores del Pozo Millonario, Boliyapa y Sí o Sí
¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?
Puedes jugar La Tinka hasta las 9:50 p. m., antes del inicio del sorteo de este miércoles 7 de octubre. Por ello, se recomienda realizar la compra de tu jugada con anticipación para evitar inconvenientes y asegurar tu participación en el sorteo.
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