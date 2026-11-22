El Instituto Peruano del Deporte (IPD) publicó un extenso comunicado, en el que advirtió fuertemente a Sport Huancayo a cumplir los acuerdos y disposiciones adoptadas para el partido ante Universitario de Deportes.

Sucede que el Consejo Regional del Deporte de Junín autorizó únicamente el uso de la tribuna de occidente, por lo que el Rojo Matador vendió entradas para esta zona a 200 soles. Sin embargo, con el transcurrir de los días, el cuadro local habilitó la tribuna de oriente y varios hinchas ingresaron a ese sector.

A raíz de esto, el IPD sacó un comunicado condenando esta acción y en el que señalaron que las “disposiciones de seguridad y autorizaciones” fueron coordinadas únicamente para la tribuna de Occidente. Asimismo, exhortaron al club Sport Huancayo y a las autoridades locales a “cumplir extrictamente los acuerdos y disposiciones adoptados” porque están poniendo en riesgo a los espectadores.

Comunicado de IPD sobre el Sport Huancayo vs Universitario

En relación con el partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes, que se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) informa a la opinión pública lo siguiente:

Con fecha 13 de noviembre, el Consejo Regional del Deporte de Junín autorizó solo el uso de la tribuna Occidente, por ser la única que cuenta con las autorizaciones y condiciones técnicas y de seguridad necesarias para su habilitación. En consecuencia, la tribuna Oriente no se encuentra habilitada para recibir público, por lo que no se permitirá su utilización para este encuentro al no reunir las condiciones requeridas para garantizar la seguridad de los asistentes y la operatividad del recinto deportivo.

Las disposiciones de seguridad y autorizaciones fueron coordinadas con la debida anticipación con la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) del IPD, la Municipalidad de Huancayo, la Policía Nacional del Perú, entre otras autoridades involucradas. Estas contemplan expresamente el uso de una sola tribuna para el desarrollo del encuentro. Por tanto, esta disposición debe cumplirse estrictamente y no está sujeta a modificaciones unilaterales ni a decisiones que desconozcan las condiciones de seguridad establecidas.

El IPD exhorta al Club Sport Huancayo y a las autoridades locales a cumplir estrictamente los acuerdos y disposiciones adoptados, sin excepciones ni modificaciones unilaterales que puedan poner en riesgo la seguridad de los espectadores y el adecuado desarrollo del espectáculo deportivo.